Все воркутинские шахты возобновили свою работу.

Напомним, по постановлению Воркутинского городского суда на 90 суток была приостановлена деятельность по ведению горных работ во всех шахтах АО "Воркутауголь" ("Заполярная-2", "Комсомольская", "Воргашорская"). С протоколом об административном правонарушении в суд обратился Воркутинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора.

Нарушение, допущенное АО "Воркутауголь", состояло в том, что компания не в полном объеме выполнила мероприятия по локализации причин аварии, предусмотренные одним из пунктов акта технического расследования причин аварии, произошедшей 25 февраля 2016 года в шахте "Северная".

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе АО "Воркутауголь", 27-28 декабря представители Печорского управления Ростехнадзора провели проверки на шахтах "Воркутауголь" и подготовили заключение об устранении всех нарушения, касающихся оснащения шлюзовых камер.

В связи с этим, сегодня Воркутинской городской суд принял решение об отмене административной приостановки ведения горных работ на шахтах АО "Воркутауголь".

28 декабря с 15 часов все добывающие предприятия компании работают в штатном режиме.