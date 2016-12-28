Все воркутинские шахты возобновили свою работу
Все воркутинские шахты возобновили свою работу.
Напомним, по постановлению Воркутинского городского суда на 90 суток была приостановлена деятельность по ведению горных работ во всех шахтах АО "Воркутауголь" ("Заполярная-2", "Комсомольская", "Воргашорская"). С протоколом об административном правонарушении в суд обратился Воркутинский территориальный отдел Печорского управления Ростехнадзора.
Нарушение, допущенное АО "Воркутауголь", состояло в том, что компания не в полном объеме выполнила мероприятия по локализации причин аварии, предусмотренные одним из пунктов акта технического расследования причин аварии, произошедшей 25 февраля 2016 года в шахте "Северная".
Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе АО "Воркутауголь", 27-28 декабря представители Печорского управления Ростехнадзора провели проверки на шахтах "Воркутауголь" и подготовили заключение об устранении всех нарушения, касающихся оснащения шлюзовых камер.
В связи с этим, сегодня Воркутинской городской суд принял решение об отмене административной приостановки ведения горных работ на шахтах АО "Воркутауголь".
28 декабря с 15 часов все добывающие предприятия компании работают в штатном режиме.
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