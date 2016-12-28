В России испытывают первый отечественный препарат от рака
Российский препарат для лечения онкологических заболеваний, который показал "фантастический результат", будет доступен через год-полтора, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она рассказала, что новое лекарство, которое пока носит "рабочее" название PD-1, проходит вторую фазу клинических испытаний. Медики отмечают, что препарат уже показал "фантастический результат" в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами.
Министр надеется, что через год или полтора препарат будет доступен для пациентов.
Она добавила, что за результатами работы российских ученых следит весь мир, поскольку Россия — одна из немногих стран, где создают "таргетное" лекарство от рака.
Каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на Земле становятся жертвами рака. В России от злокачественных опухолей страдают примерно три миллиона человек. Ежегодно онкологические заболевания находят у примерно 500 тысяч россиян, пишет РИА Новости.
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