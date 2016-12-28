Четыре года условно и штраф пять млн.рублей получила преподаватель УГТУ за то, что брала взятки от студентов

28 декабря 2016 года, 15:30 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми вынесен приговор преподавателю Ухтинского государственного технического университета Марие Пискайкиной.

Как сообщае СУ СКР по Коми, она признана виновной в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ), служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем (ч.1 ст.174.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в марте 2016 года преподаватель получила от студентов нескольких групп в качестве взятки денежное вознаграждение на общую сумму 260 тысяч рублей за выставление положительных оценок по своему предмету без фактического проведения экзамена и проверки знаний по дисциплине, а также внесла в экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов заведомо ложные сведения.

В целях легализации часть денежных средств, приобретенных преступным путем, были зачислены на счет кредитной карты.

В ходе следствия и суда фигурантка признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Приговором суда Пискайкиной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 5 млн. рублей. Приговор не вступил в законную силу

Комиинформ
Ключевые слова: вузы, взятки
Рубрика: Происшествия
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