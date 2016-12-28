1176 жителей Коми могут потерять доход от инвестирования пенсионных накоплений

28 декабря 2016 года, 15:20 |
Фото Антона Пархачева

В этом году 1102 жителя Коми подали заявление о переводе пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в ПФР.

По информации отделения Пенсионного фонда по Коми, 69 человек решили перевести средства из ПФР в НПФ, 138 – из одного НПФ в другой НПФ.

Заявление о досрочной смене страховщика подали 1176 граждан. Такие заявления будут рассмотрены в ПФР в 2017 году, и, если у граждан не прошел пятилетний срок с года последней смены страховщика, то их средства пенсионных накоплений будут переданы новому выбранному страховщику без инвестиционного дохода.

Напомним, с 2015 года изменились правила перевода средств пенсионных накоплений: переходить из ПФР в НПФ и обратно, а также менять один НПФ на другой рекомендуется не чаще одного раза в пять лет. Менять страховщика досрочно, переводя свои пенсионные накопления другому страховщику чаще одного раза в пять лет, невыгодно. Такой переход повлечет за собой потерю инвестиционного дохода и тем самым уменьшение суммы пенсионных накоплений гражданина

Комиинформ
Ключевые слова: пенсии
Рубрика: Экономика
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