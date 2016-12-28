Коммунальная авария в Сыктывкаре оставила без тепла и горячей воды несколько десятков домов

28 декабря 2016 года, 14:20 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

С 28 декабря в Сыктывкаре будут проводиться ремонтные работы на теплосетях в центральной части города.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, в связи с этим с 28 декабря по 5 января вводится ограничение движения автотранспорта на всю ширину проезжей части дороги по ул. Куратова, от ул. Интернациональная до ул. Первомайская.

Помимо этого, сегодня с 9:00 до 17:00 ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение для производства работ по устранению "Сыктывкарскими тепловыми сетями" технологического нарушения на трубопроводе в районе ул. К. Маркса, д.150. Под ограничение попали восемь многоквартирных домов по ул. Громова, 57, Чкалова, 20, 22, 24, 26, К. Маркса, 150, Октябрьский проспект, 152, Папанина, 22, а также три социальных объекта по ул. К. Маркса.

В вечернее и ночное время, с 17:00 до 23:00, ограничение подачи тепла и горячей воды вводится в районе ул. Интернациональной, д.166. Под ограничение попадают 58 многоквартирных домов, в частности ряд жилых зданий по улицам Береговая, Д.Каликовой, Заводская, Интернациональная, Кирова, Ленина, Колхозная, Куратова, Пушкина и Советская, а также девять социальных объектов.

Комиинформ
Ключевые слова: ЖКХ
Рубрика: Происшествия
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