Работодатели Коми в 2016 году предлагали соискателям заработную плату в размере 34 тыс. рублей.

Проект HeadHunter "Банк данных заработных плат" составил зарплатный рейтинг регионов России 2016. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему боле 700 российскими работодателями на протяжении всего года.

Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня "специалист" и "ведущий специалист". Позиция не предполагает прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2016 год.

Средняя заработная плата специалистов из Северо-Западного ФО по информации "Банка данных заработных плат" составила 29,5 тыс. рублей.

№ Регион Зарплата в 2016 году 1 Москва и область 69 000 2 Санкт-Петербург и область 50 000 3 Дальневосточный ФО 38 500 4 Уральский ФО 37 500 5 Сибирский ФО 34 900 6 Южный ФО 30 000 7 Приволжский ФО 30 000 8 Центральный ФО* 30 000 9 Северо-Западный ФО* 29 500 10 Северо-Кавказский ФО 27 700 *округа без Москвы и Санкт-Петербурга



По данным аналитики сайта hh.ru работодатели из Республики Коми в 2016 году в среднем предлагали соискателям заработную плату в размере 34 тыс. рублей.

Согласно данным проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат", только 32% российских работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам в уходящем году, а 11% зарплату работников сократили. 57% оставили доходы работников без изменений.

При этом, по результатам опроса 2 675 работающих жителей России, проводившегося с 21 ноября по 6 декабря 2016 года на сайте hh.ru, 25% респондентам из Северо-Западного ФО работодатели увеличили заработную плату в уходящем году, 42% - уменьшили. Доход 33% опрошенных остался без изменений.

Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем, компании планируют поднять зарплату работникам в 2017 году на 8%.