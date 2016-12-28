Работодатели Коми в 2016 году предлагали соискателям заработную плату в размере 34 тыс. рублей.
Проект HeadHunter "Банк данных заработных плат" составил зарплатный рейтинг регионов России 2016. Для этого аналитики проекта проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в его онлайн-систему боле 700 российскими работодателями на протяжении всего года.
Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня "специалист" и "ведущий специалист". Позиция не предполагает прямых подчиненных. Значения среднемесячного дохода приведены gross (до вычета подоходного налога), с учетом премий и бонусов за 2016 год.
Средняя заработная плата специалистов из Северо-Западного ФО по информации "Банка данных заработных плат" составила 29,5 тыс. рублей.
|
№
|
Регион
|
Зарплата в 2016 году
|
1
|
Москва и область
|
69 000
|
2
|
Санкт-Петербург и область
|
50 000
|
3
|
Дальневосточный ФО
|
38 500
|
4
|
Уральский ФО
|
37 500
|
5
|
Сибирский ФО
|
34 900
|
6
|
Южный ФО
|
30 000
|
7
|
Приволжский ФО
|
30 000
|
8
|
Центральный ФО*
|
30 000
|
9
|
Северо-Западный ФО*
|
29 500
|
10
|
Северо-Кавказский ФО
|
27 700
|
*округа без Москвы и Санкт-Петербурга
По данным аналитики сайта hh.ru работодатели из Республики Коми в 2016 году в среднем предлагали соискателям заработную плату в размере 34 тыс. рублей.
Согласно данным проекта HeadHunter "Банк данных заработных плат", только 32% российских работодателей увеличивали зарплаты сотрудникам в уходящем году, а 11% зарплату работников сократили. 57% оставили доходы работников без изменений.
При этом, по результатам опроса 2 675 работающих жителей России, проводившегося с 21 ноября по 6 декабря 2016 года на сайте hh.ru, 25% респондентам из Северо-Западного ФО работодатели увеличили заработную плату в уходящем году, 42% - уменьшили. Доход 33% опрошенных остался без изменений.
Ближайший пересмотр окладов работников примерно треть российских компаний запланировала на январь 2017 года, а еще треть планирует проиндексировать зарплаты в первом квартале 2017 года. В среднем, компании планируют поднять зарплату работникам в 2017 году на 8%.
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