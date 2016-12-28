Прокурор Коми Сергей Бажутов готов остаться на своем посту еще на пять лет

28 декабря 2016 года, 13:40 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Прокурор Коми Сергей Бажутов готов остаться на своем посту еще на пять лет.

Как рассказал журналистам сегодня руководитель надзорного ведомства республики, согласование пройдено в Генеральной прокуратуре, сейчас в Коми ждут соответствующего распоряжения.

Кроме того, он заявил о том, что не подавал документов на пост председателя Верховного суда республики, о чем писали некоторые СМИ региона.

Напомним, Сергей Бажутов был назначен прокурором Коми 20 декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора Новгородской области.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: прокуратура коми, кадры
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    ну вот
    28.12.2016 (14:14)
    1
    Ну еще пять лет веселой жизни республике обеспечены))

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