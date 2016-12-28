Прокурор Коми Сергей Бажутов готов остаться на своем посту еще на пять лет
Прокурор Коми Сергей Бажутов готов остаться на своем посту еще на пять лет.
Как рассказал журналистам сегодня руководитель надзорного ведомства республики, согласование пройдено в Генеральной прокуратуре, сейчас в Коми ждут соответствующего распоряжения.
Кроме того, он заявил о том, что не подавал документов на пост председателя Верховного суда республики, о чем писали некоторые СМИ региона.
Напомним, Сергей Бажутов был назначен прокурором Коми 20 декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора Новгородской области.
Ярослава Пархачева
Ключевые слова: прокуратура коми, кадры
Рубрика: Общество
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