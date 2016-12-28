Прокурор Коми Сергей Бажутов готов остаться на своем посту еще на пять лет.

Как рассказал журналистам сегодня руководитель надзорного ведомства республики, согласование пройдено в Генеральной прокуратуре, сейчас в Коми ждут соответствующего распоряжения.

Кроме того, он заявил о том, что не подавал документов на пост председателя Верховного суда республики, о чем писали некоторые СМИ региона.

Напомним, Сергей Бажутов был назначен прокурором Коми 20 декабря 2011 года. До этого он занимал должность прокурора Новгородской области.