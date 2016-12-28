Сыктывкарец украл из торгового центра куртку в подарок возлюбленной

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г.Сыктывкару поступило заявление от владельца магазина, расположенного в крупном торговом центре. Женщина сообщила правоохранителям о пропаже женской куртки, которая находилась на манекене рядом с торговой точкой.

Сотрудниками полиции установлено, что двое неизвестных молодых людей, находясь в фойе торгового комплекса, путем свободного доступа тайно похитили женскую куртку. Действия злоумышленников были согласованы и заранее спланированы. Один из них, следуя замыслу, стоял у входа в магазин, второй в это время быстро снял куртку с манекена, после чего они быстрым шагом направились к выходу, спрятав украденное в пакет.

В рамках оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и фактическое место проживания похитителя и задержали его. Им оказался сыктывкарец, 1974 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж чужого имущества, а также был осужден за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Задержанный пояснил, что проживает с новой возлюбленной, которой и решил преподнести новогодний сюрприз, подарив так необходимую ей куртку. Денег на дорогую покупку у него не было, поскольку он нигде не работал, поэтому он решился на преступление.

Причастность приятеля, помогавшего в совершении кражи, предстоит выяснить в ходе дальнейшей проверки.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.