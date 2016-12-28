При Сыктывкарской епархии открылся Центр подготовки церковных специалистов

28 декабря 2016 года, 17:10 | Сыктывкар
www/ test.nne.ru

Первый набор студентов начнет учебу во вновь созданном Сыктывкарском центре подготовки церковных специалистов. Об этом "Комиинформу" сообщил секретарь Сыктывкарской епархии, архимандрит Филипп (Филиппов)

По его словам, Сыктывкарское православное духовное училище было реорганизовано в центр подготовки церковных специалистов. В новом образовательном учреждении два отделения — катехизаторское и миссионерское. Срок обучения составляет два с половиной года.

"На первый набор поступило 27 человек со всех уголков республики, - рассказал архимандрит Филипп (Филиппов). - Сейчас для студентов идет установочная сессия. Преподавателями выступили 27 клириков епархии — это священнослужители, имеющие высшее духовное образование, а также богословские и научные светские степени. Уровень педагогов достаточно высокий".

Собеседник агентства пояснил, что выпускники катехизаторского отделения, не имеющие канонических препятствий, смогут стать священнослужителями. А женщины, обучающиеся на миссионерском отделении, и студенты катехизаторского отделения, имеющие каноническое препятствия, смогут стать преподавателями воскресных школ, образовательного курса "Основы православной культуры" с получением светской аттестации.

В настоящий момент учебное заведение проходит процедуру лицензирования. На право ведения образовательной деятельности будут получены две лицензии — государственная и церковная.

Геня Джавршян
Ключевые слова: центр подготовки церковных специалистов, Сыктывкарская епархия
Рубрика: Общество
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