Десятилетний сосногорец получил к Новому году тренажер для опорно-двигательного аппарата

28 декабря 2016 года, 12:25 |
Фото Сергея Ларионова

Тренажер для опорно-двигательного аппарата вручили десятилетнему сосногорцу в канун Нового года.

У десятилетнего Володи Кузнецова проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для реабилитации мальчику необходимо не только лечение в специализированных учреждениях, но и домашние тренажеры.

С просьбой о помощи в приобретении оборудования семья обратилась к руководителю региона Сергею Гапликову во время его визита в Сосногорск.

Накануне Нового года подарок семье Кузнецовых вручил депутат регионального парламента Дмитрий Кологривый.

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"Сергей Анатольевич передал мне просьбу бабушки Володи Галины Павловны о приобретении беговой дорожки. Так как я являюсь депутатом Государственного Совета от нашего избирательного округа, я взял этот вопрос под свой контроль. И вот накануне Нового года тренажер прибыл из Москвы. Мы надеемся, что этот новогодний подарок поможет Володе в реабилитации, и, возможно, в будущем даже стать успешным спортсменом", - отметил Дмитрий Кологривый.

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Новая беговая дорожка разнообразит занятия лечебной физкультурой, поможет Владимиру развивать функции опорно-двигательного аппарата, тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, разрабатывать мышцы ног и укреплять суставы.

"Такой тренажер для нас просто необходим, Когда мы бываем на реабилитации в Сыктывкаре, в Лозыме, то непременным атрибутом у нас всегда в ЛФК присутствует беговая дорожка. То есть, приезжая оттуда, чувствуется, что ребенок становится крепче, даже сбрасывает вес. Поэтому для ежедневного, полноценного физического развития нам тренажера очень не хватало", - рассказала мама Володи.

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Вручая подарок, Дмитрий Кологривый поздравил семью Кузнецовых с наступающим Новым годом и пожелал домочадцам исполнения всех желаний.

Комиинформ
Ключевые слова: помощь
Рубрика: Общество
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