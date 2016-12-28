Жилинспекторы проверят "холодные" квартиры северян

Служба стройжилтехнадзора Коми через жилищных инспекторов на текущей неделе окажет помощь жителям городов и районов, обратившихся на горячую линию регионального центра "ЖКХ Контроль" по теме "Тепло ли у вас в квартире?". Телефонный прием граждан проведен на площадке Общественной палаты республики.

Как сообщила "Комиинформу" инициатор горячей линии - руководитель центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, в течение часа поступило почти три десятка вопросов из Сыктывкара, Ухты, Вуктыла, Воркуты, Печоры, Сыктывдинского, Усть-Куломского и других районов. Тематика звонков совпала с теми сигналами, которые оставлены жителями республики из числа читателей "Комиинформа" в рамках анонсирования мероприятия: обращения касались жалоб на холод в квартирах.

"Собственники жилья возмущались тем, что с самого начала отопительного сезона, то есть уже четвертый месяц, замерзают дома. У одних отопление подается крайне слабо, отчего температура в квартире едва достигает 12-ти градусов вместо положенных 19-ти, у других – завоздушивание и другие технические проблемы с радиаторами, "змеевиками" и пр., - пояснила собеседница агентства. – Во всех случаях недовольство граждан обусловлено некачественной подготовкой жилфонда к зиме управляющими компаниями".

По словам общественницы, организации, обслуживающие дома, медленно реагируют на заявки владельцев квартир, а некоторые не реагируют вовсе. Для того, чтобы было оказано воздействие на нерадивых коммунальщиков, на горячую линию были приглашены представители Минстроя Коми и Службы стройжилтехнадзора. Ее руководитель Роман Шашев практически каждому звонившему оставлял номера телефонов городских и районных жилищных инспекторов, которые помогут обязать управляющие компании экстренно выполнить необходимые работы для приведения систем отопления в нормативное состояние.

"Мы рассчитываем на то, что в течение текущей недели руководство Службы через своих инспекторов в муниципальных образованиях разберется с каждым народным сигналом индивидуально. Тем более что люди звонили в большинстве случаев, прося не только за свою квартиру, а за весь дом, поскольку у соседей проблемы аналогичны", - резюмировала "Комиинформу" Дарья Шучалина.