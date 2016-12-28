В Прилузском районе столкнулись два большегруза

28 декабря 2016 года, 11:40 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД по Коми

Вчера в Прилузском районе столкнулись два большегруза. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 18:10 водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем "МАЗ-6312В9" в составе автопоезда с прицепом, двигался по автодороге Чебоксары-Сыктывкар со стороны Сыктывкара к Кирову. Как выяснилось позднее, водитель ехал без прав.

На 599 километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "МАН" в составе автопоезда с полуприцепом Шмитц, который двигался от Кирова к столице Коми.

После столкновения "МАЗ" съехал в правый по ходу движения кювет. В ДТП пострадал водитель большегруза. У мужчины - автотравма, рвано-резаные раны лица, а также открытая черепно-мозговая травма. Пострадавшего госпитализировали.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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