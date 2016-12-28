Спасателям Коми удалось сберечь имущество на сумму более одного миллиарда рублей

Спасатели и пожарные Коми в 2016-м оказали помощь более тысяче пострадавшим при ДТП, спасли в лесах и на воде более 120 человек, на пожарах - более пятисот человек. Итоги уходящего года были подведены вчера Главным Управлением МЧС России по Коми на торжественном собрании, посвященном Дню спасателя России.

2016-й запомнился спасателям, прежде всего, трагедией на шахте "Северная", где погибло 36 человек, а в их числе пять горноспасателей. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Заполярье прибыли лучшие специалисты. Спецбортом МЧС России прилетели спасатели Кузбасса, экстренными самолетами в Заполярье доставлялось все необходимое оборудование. Действия республиканских спасателей на чрезвычайную ситуации на шахте "Северная" получило высокую оценку руководства МЧС России.

В уходящем году две чрезвычайные ситуации были связаны с крупными ДТП. В марте в Ижемском районе в результате лобового столкновения легковых автомобилей погибли пять человек. В августе в Усть-Вымском районе произошло ДТП с участие пассажирского автобуса, который перевозил детский творческий коллектив. Только по счастливой случайности обошлось без жертв.

Необычное для Коми явление — мощный смерч, пронесся 24 августа над пригородом Сыктывкара. Благодаря своевременному оповещению населения удалось избежать жертв.