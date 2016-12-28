Смертельное ДТП на трассе Сыктывкар - Ухта: подробности

28 декабря 2016 года, 10:37 | Ухта
Фото УГИБДД МВД по Коми

Госавтоинспекция Ухты сообщила подробности вчерашнего смертельного ДТП на трассе Сыктывкар — Ухта. Напомним, трагедия произошла 27 декабря в 16:45 на 302 км.

54-летний водитель автомашины "Лада Ларгус", двигаясь по автодороге Сыктывкар-Ухта со стороны Ухты к столице Коми, осуществлял буксировку на гибкой сцепке автомашину ВАЗ-2115.

Во время буксировки водитель "пятнадцатой" допустил занос, в результате чего врезался в ограждение справа по ходу движения, а после этого выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной "Урал 583100" под управлением водителя 1987 года рождения. После этого "Лада" въехала в ограждение.

В результате ДТП водитель "пятнадцатой" 1952 г.р. погиб на месте. В ГИБДД уточнили, что в момент аварии все ее участники были трезвы.



Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, трагедия, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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