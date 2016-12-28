На портал "Активный регион" поступил сигнал об опасном башенном кране на строительной площадке Сыктывкара
Жители столицы Коми направили сигнал на портал "Активный регион" об опасном башенном кране.
Сыктывкарцы пишут, что при строительстве очередной многоэтажки на пересечении улиц Громова и К.Цеткин (жилищный комплекс "Семейный") нарушается техника безопасности при работе крана.
Как заметили сыктывкарцы, кран расположен очень близко к линии электропередач, часть крана с подвешенными бетонными противовесами находится над проезжей частью, по которой ежедневно ездят автомобили и ходят люди, в том числе школьники - учащиеся в Коми национальной гимназии. "Как бы не было беды", - говорится в сообщении.
В ответе администрации Сыктывкара говорится, что 26 декабря башенный кран осмотрели сотрудники инспекции Госстройнадзора Республики Коми.
В ходе проверки выявлено, что установка башенного крана не предусмотрена проектом организации строительства. Соответствующее предписание об устранении выявленного нарушения будет выдано по окончанию комплексной проверки в рамках строительного надзора.
При этом нарушений границ опасных зон установленного крана при проверке не выявлено, отметили в мэрии.
Согласно нормативным документам, не предусматривается возникновение опасных зон от падения крана и его отдельных узлов, поэтому противовесная консоль и часть балочной стрелы, на которую не может заходить грузовая тележка при наличии соответствующего концевого выключателя (или упора), могут перемещаться за пределами строительной площадки и над местами, где могут находиться люди.
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Пушкин А. С. - ...