Подарок Святейшего Патриарха Кирилла - вездеход-амфибия - прибыл в Воркуту

Подарок Святейшего Патриарха Кирилла Воркутинской - вездеход-амфибия отечественного производства "ТРЭКОЛ" - прибыл в Заполярье. На этой неделе вездеход-амфибия был разгружен с железнодорожной платформы, откуда его перевезли в гараж, где он будет подготовлен к эксплуатации.

Напомним, Его Святейшество подарил вездеход новообразованной Воркутинской епархии во время празднования своего 70-летнего юбилея 20 ноября в кафедральном Московской епархии — Храме Христа Спасителя в ответ на просьбу Епископа Воркутинского и Усинского Иоанна во время Первосвятительского визита в Заполярье в конце июня.

Необходимость в высокопроходимой технике вызвана труднодоступностью мест, где трудятся и ведут полукочевой образ жизни оленеводы, рыбаки, охотники — ненцы, коми, ханты и другие представители коренных народов Крайнего Севера, миссионерские посещения которых в плане постоянной деятельности епархии.

Водителем вездехода станет один из священнослужителей епархии, который к прибытию спецтехники специально получил права нужной категории.

Важную помощь в транспортировке от завода-изготовителя в городе Люберцы до Воркуты оказало предприятие ОАО "Газпром Трансгаз Ухта", а для временного размещения вездехода высотой 2, 70 м предоставило свой гараж Воркутинское ЛПУМГ "Газпром Трансгаз Ухта". После дополнительного технического оснащения и освящения по православному чину вездеход будет готов к пробным поездкам в тундру.