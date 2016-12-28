FIB утвердила расписание матчей Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров в Сыктывкаре

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) утвердила расписание матчей Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет, которое пройдет в Сыктывкаре с 27 по 29 января 2017 года.

Напомним, в международном турнире примут участие пять команд: сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана.

Согласно расписанию игр, 27 января, в 10.00, на лед Республиканского стадиона выйдут сборные России и Норвегии, в 12.00 - Швеции и Казахстана, в 14.00 - Норвегии и Финляндии, в 18.00 - России и Швеции, в 20.00 - Казахстана и Финляндии.

28 января запланированы встречи сборных Казахстана и России (10.00), Финлядии и Швеции (12.00), Норвегии и Казахстана (14.00), Финляндии и России (18.00), Швеции и Норвегии (20.00).

29 января пройдут полуфинальные матчи (1-4 - в 10.00, 2-3 - в 12.00), матч за третье место (16.00) и финальная игра (в 18.00).

Затем состоится церемония закрытия соревнований.

Церемония открытия Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет пройдет 26 января, в 19.00, в Ледовом дворце "Северная Олимпия".

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