Сбербанк представил инновационную систему оплаты школьного питания "Ладошки"

В Коми Республике стартовал проект Сбербанка "Ладошки".

Терминалы по безналичной оплате питания школьников появились в Сыктывкаре в стенах Гимназии искусств.

В рамках проекта в образовательном учреждении внедрена технология автоматизированной безналичной оплаты питания, а в качестве идентификатора используются биометрические данные учащихся и сотрудников школ.

Напомним, Сбербанк первым в России реализовал на базе учебных заведений инновационный проект "Ладошки" - технологию оплаты питания в школьных столовых через устройство самообслуживания с использованием биометрических данных.

Для совершения платежа необходимо ввести сумму на терминале и просто поднести ладонь к сканеру. После этого сумма автоматически списывается с лицевого счета ребенка.

Пополнять такие лицевые счета можно как наличными денежными средствами, так и с использованием банковских карт, через устройства самообслуживания Сбербанка и интернет-сервис "Сбербанк Онлайн", при этом зачисление средств на лицевой счет ребенка происходит мгновенно.

"Внедрение проекта позволяет полностью исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания, значительно увеличить скорость обслуживания (время на одну операцию – не более двух секунд) и т.д. Технология абсолютно безопасна и полностью соответствует требованиям соблюдения санитарно-гигиенических норм в общественных местах", – сказал Андрей Пушкарев управляющий Коми отделением Сбербанка. - С раннего возраста мы приучаем детей к использованию современных удобных банковских продуктов. Родители в личном кабинете могут контролировать рацион питания ребенка.

Комбинаты питания и учебные заведения снижают оборот наличных денежных средств, минимизируют затраты на инкассацию и риск мошенничества, а также могут планировать количество необходимых продуктов и корректировать меню.

Сбербанк реализует сервис "Ладошки" исключительно в соответствии с 152-ФЗ "О защите персональных данных". Принцип работы сканера основан на инфракрасном излучении. Изображение, полученное во время сканирования, преобразовывается в цифровой код, который является необратимым. Это позволяет исключить возможность подделки или кражи информации. Рисунок капилляров является уникальным и не меняется в течение всей жизни. Хранение биометрических данных не осуществляется – хранится цифровой код, поступающий в центр обработки данных по защищенным каналам связи. Технология абсолютно безопасна для здоровья, что подтверждается санитарно- эпидемиологическим заключением ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве.

Проект "Ладошки" был продемонстрирован летом 2015 года в рамках экспозиции Сбербанка на Петербургском Международном Экономическом Форуме. На сегодня проект "Ладошки" реализован в школах Воронежской области и других городах страны.

***Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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