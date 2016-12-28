Сбербанк представил инновационную систему оплаты школьного питания "Ладошки"

28 декабря 2016 года, 9:45 | Сыктывкар

В Коми Республике стартовал проект Сбербанка "Ладошки".

Терминалы по безналичной оплате питания школьников появились в Сыктывкаре в стенах Гимназии искусств.

В рамках проекта в образовательном учреждении внедрена технология автоматизированной безналичной оплаты питания, а в качестве идентификатора используются биометрические данные учащихся и сотрудников школ.

Напомним, Сбербанк первым в России реализовал на базе учебных заведений инновационный проект "Ладошки" - технологию оплаты питания в школьных столовых через устройство самообслуживания с использованием биометрических данных.

Для совершения платежа необходимо ввести сумму на терминале и просто поднести ладонь к сканеру. После этого сумма автоматически списывается с лицевого счета ребенка.

Пополнять такие лицевые счета можно как наличными денежными средствами, так и с использованием банковских карт, через устройства самообслуживания Сбербанка и интернет-сервис "Сбербанк Онлайн", при этом зачисление средств на лицевой счет ребенка происходит мгновенно.

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"Внедрение проекта позволяет полностью исключить наличные деньги из процесса организации школьного питания, значительно увеличить скорость обслуживания (время на одну операцию – не более двух секунд) и т.д. Технология абсолютно безопасна и полностью соответствует требованиям соблюдения санитарно-гигиенических норм в общественных местах", – сказал Андрей Пушкарев управляющий Коми отделением Сбербанка. - С раннего возраста мы приучаем детей к использованию современных удобных банковских продуктов. Родители в личном кабинете могут контролировать рацион питания ребенка.

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Комбинаты питания и учебные заведения снижают оборот наличных денежных средств, минимизируют затраты на инкассацию и риск мошенничества, а также могут планировать количество необходимых продуктов и корректировать меню.

Сбербанк реализует сервис "Ладошки" исключительно в соответствии с 152-ФЗ "О защите персональных данных". Принцип работы сканера основан на инфракрасном излучении. Изображение, полученное во время сканирования, преобразовывается в цифровой код, который является необратимым. Это позволяет исключить возможность подделки или кражи информации. Рисунок капилляров является уникальным и не меняется в течение всей жизни. Хранение биометрических данных не осуществляется – хранится цифровой код, поступающий в центр обработки данных по защищенным каналам связи. Технология абсолютно безопасна для здоровья, что подтверждается санитарно- эпидемиологическим заключением ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве.

Проект "Ладошки" был продемонстрирован летом 2015 года в рамках экспозиции Сбербанка на Петербургском Международном Экономическом Форуме. На сегодня проект "Ладошки" реализован в школах Воронежской области и других городах страны.

***Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015г. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru

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Комиинформ
Ключевые слова: школы, Сбербанк
Рубрика: Экономика
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