Оштрафован руководитель администрации Печорского района

Печорская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства в деятельности органов местного самоуправления.

В ходе нее выявлен факт заключения администрацией муниципального района "Печора" муниципального контракта при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств. Установлено, что в январе-феврале 2016 г. глава администрации муниципального района "Печора" заключил два муниципальных контракта. Один – с ООО "Строительно-монтажное предприятие" на сумму1,3 млн рублей на выполнение работ по капремонту трубопровода холодного водоснабжения по улице Школьной, второй – с ООО "СанТехСтрой" на выполнение капремонта сетей водоснабжения и водоотведения с ценой контракта 4,1 млн рублей.

В листе согласования к муниципальным контрактам сотрудники бюджетно-финансового отдела мэрии указали на отсутствие в бюджете средств на их оплату, тем не менее глава муниципального района из заключил.

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП РФ.

Печорский межрайонный прокурор возбудил в отношении главы администрации муниципального района "Печора" дело об административном правонарушении, предусмотренном указанной статьей КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения мировой судья Юбилейного судебного участка Печоры назначил чиновнику наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу, сообщает прокуратура Коми.