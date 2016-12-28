Оштрафован руководитель администрации Печорского района
Печорская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства в деятельности органов местного самоуправления.
В ходе нее выявлен факт заключения администрацией муниципального района "Печора" муниципального контракта при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств. Установлено, что в январе-феврале 2016 г. глава администрации муниципального района "Печора" заключил два муниципальных контракта. Один – с ООО "Строительно-монтажное предприятие" на сумму1,3 млн рублей на выполнение работ по капремонту трубопровода холодного водоснабжения по улице Школьной, второй – с ООО "СанТехСтрой" на выполнение капремонта сетей водоснабжения и водоотведения с ценой контракта 4,1 млн рублей.
В листе согласования к муниципальным контрактам сотрудники бюджетно-финансового отдела мэрии указали на отсутствие в бюджете средств на их оплату, тем не менее глава муниципального района из заключил.
Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП РФ.
Печорский межрайонный прокурор возбудил в отношении главы администрации муниципального района "Печора" дело об административном правонарушении, предусмотренном указанной статьей КоАП РФ.
По результатам его рассмотрения мировой судья Юбилейного судебного участка Печоры назначил чиновнику наказание в виде штрафа в доход государства в размере 20 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу, сообщает прокуратура Коми.
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