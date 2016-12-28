Только каждый пятый россиян ждет годовое вознаграждение

Исследовательский центр Superjob выяснил, что в этом году 13% работодателей планируют премировать всех сотрудников. А ждут годовой премии 20% работающих россиян. Это на 4% меньше, чем в прошлом году, и на 8% — чем в докризисные времена. Эксперты объясняют ситуацию тем, что компании всё больше экономят на своих сотрудниках, и если не отказываются от премирования, то выдают вознаграждение выборочно, пишут "Известия".

В результате опроса, проведенного во всех округах страны с 1 по 22 декабря, выяснилось, что ситуация с выплатой годовых премий не меняется с 2014 года. За три последних года только 13% компаний премировали всех своих сотрудников. Отметим, что в 2013 году таких организаций было на 5% больше.

Выборочно будут премировать работников в этом году 21% компаний (20% в 2015 году), а вовсе не дадут никаких годовых выплат 44% организаций (41% в 2015 году).

Среди работающих россиян на премии по итогам года сегодня рассчитывает каждый пятый (20%). В последние шесть лет таких низких показателей еще не было. В период с 2010 по 2015 год на годовые выплаты надеялись от 24 до 28% работающих граждан. Объясняя причины своего пессимизма, 46% россиян сказали, что в их компании премии не предусмотрены, 16% — что в организации нестабильное финансово-экономическое положение. Остальные 18% респондентов затруднились с ответом.

Член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Разбродин рассказал, что сокращение количества работодателей, выплачивающих своим сотрудникам премии, напрямую связано с финансовым кризисом.

"Прибыли на сегодняшний день нет, а значит, и нет экономических оснований для премий. Большинство работодателей, выплачивающих вознаграждение, делают это, чтобы поддержать своих сотрудников. Они надеются, что в будущем финансовое положение улучшится", — говорит Андрей Разбродин.

Однако секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков полагает, что многие организации просто прикрываются кризисом, чтобы выгадать за счет работников.

"Сейчас экономят даже наименее пострадавшие от кризиса компании, например, нефтегазовые. А фонд оплаты труда и его премиальная часть — наименее защищены от сокращений", — говорит Александр Шершуков.

Он отмечает, что уменьшение количества людей, рассчитывающих на премию, при том же количестве работодателей, готовых ее выдать, свидетельствует об обманутых ожиданиях сотрудников.

"Премии выплачиваются в тех же компаниях, но меньшему количеству работников. Драма в том, что люди в прошлом году не получили денег, на которые рассчитывали, и теперь даже не надеются на вознаграждение", — сказал Шершуков.





