Презентация новогоднего клипа ухтинки Юлии Самойловой и Гоши Куценко состоялась

28 декабря 2016 года, 9:17 |

В Москве прошла презентация новогоднего клипа финалистки всероссийского вокального конкурса "Фактор А" ухтинки Юлии Самойловой и актера Гоши Куценко.

Видео было размещено вчера, 27 декабря, в официальной группе Юлии Самойловой в ВКонтакте.

Напомним, автором слов песни "Не смотри назад" выступила сама Юлия и ее супруг Алексей. Съемки клипа прошли 6 декабря. Сценарий клипа придумал Гоша Куценко.

По его задумке, за пять минут до боя курантов Юля с мужем звонят Гоше и сообщают, что не успевают приехать к нему на празднование Нового Года, но у них готова новая песня, которую девушка тут же начинает исполнять под гитару. Гоша с друзьями подхватывают песню, а затем обе компании вдруг оказываются вместе.

Светлана Быковская
Ключевые слова: Юлия Самойлова, коми
Рубрика: Общество
  • 0
  • 3
  • 0
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:42 23.12.2016
В Коми стартовал проект Российского союза сельской молодёжи "Выбираем профессию"
12:48 19.12.2016
В Сыктывкаре прошел Международный молодежный форум "Nordic Pulse"
22:07 15.12.2016
Лучшим добровольцем "Волонтеров Победы" Коми стала ухтинка Софья Топова


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus