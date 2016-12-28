Презентация новогоднего клипа ухтинки Юлии Самойловой и Гоши Куценко состоялась

В Москве прошла презентация новогоднего клипа финалистки всероссийского вокального конкурса "Фактор А" ухтинки Юлии Самойловой и актера Гоши Куценко.

Видео было размещено вчера, 27 декабря, в официальной группе Юлии Самойловой в ВКонтакте.

Напомним, автором слов песни "Не смотри назад" выступила сама Юлия и ее супруг Алексей. Съемки клипа прошли 6 декабря. Сценарий клипа придумал Гоша Куценко.

По его задумке, за пять минут до боя курантов Юля с мужем звонят Гоше и сообщают, что не успевают приехать к нему на празднование Нового Года, но у них готова новая песня, которую девушка тут же начинает исполнять под гитару. Гоша с друзьями подхватывают песню, а затем обе компании вдруг оказываются вместе.