В Сыктывдинском районе полицейские задержали мужчину, который пытался похитить из магазина восемь банок лососевой икры

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Сыктывдинскому району задержали мужчину, который пытался открыто похитить из магазина 8 банок лососевой икры.

Как сообщает МВД по Коми, при патрулировании улиц полицейские услышали, как из торговой точки доносятся крики. Стражи порядка зашли в помещение и увидели, что сотрудники магазина пытаются удержать вырывавшегося мужчину. Работники торговли объяснили, что молодой человек пытался похитить продукты.

В ходе проверки правоохранители установили, что молодой человек пытался вынести из зала восемь банок лососевой зернистой икры на общую сумму свыше 2 тысяч рублей, но его действия были замечены продавцом. Женщина окрикнула похитителя, но тот проигнорировал ее требование. Более того, применяя в отношении продавца не опасное для жизни и здоровья насилие, попытался скрыться с похищенным товаром.

На крики продавца поспешили другие сотрудники торговой точки. Сообща им удалось удержать злоумышленника, а подоспевшие полицейские задержали неудавшегося похитителя. Им оказался 33-летний безработный ранее неоднократно судимый уроженец Усть-Куломского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. ст.30 и ч.2 ст.161 Уголовного Кодекса Российской Федерации – попытка грабежа. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого.

В настоящее время мужчина содержится в ИВС Сыктывкара.

Расследование продолжается.