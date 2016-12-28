Коми прошла отбор на предоставление федеральной субсидии для создания детских технопарков

27 декабря объявлены субъекты РФ, которые получат субсидии из федерального бюджета на создание детских технопарков в размере 925 млн рублей, сообщает Агентство стратегических инициатив.

Победителями конкурса стали 17 регионов, в том числе Республика Коми. Коми получит на создание технопарка "Кванториум" 6,8 млн. рублей.

В создание новых площадок сами субъекты РФ должны вложить 30 % средств, 20 % - обеспечат частные компании. Общая сумма вложений в создание детских технопарков в 2017 году - более 2,5 млрд рублей.

Напомним, заявку для участия в конкурсном отборе по распределению субсидий регионам на создание детских технопарков в Минобрнауки Российской Федерации подготовило и направило Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Поручение активизировать работу по созданию в регионе детских технопарков дал глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам республиканского образовательного форума "Образование. Государство. Общество" .

15 декабря 2016 года утверждена концепция создания и функционирования детских технопарков в Республике Коми на период 2017-2019 годов.

Первый в республике детский технопарк "Кванториум" предполагается создать в Сыктывкаре на базе Республиканского центра дополнительного образования. Он станет базовым региональным исследовательско-конструкторским центром, обеспечивающий распространение лучших моделей и практик в области дополнительного образования детей технической направленности во всех муниципальных образованиях в Республике Коми.

В детском технопарке будут реализовываться 6 новых программ технической и естественно- научной направленности: геоквантум, аэроквантум, IT-квантум, робоквантум, автоквантум, дополненная и виртуальная реальность. Задача проекта в том, чтобы подрастающее поколение, изучая разные технологии, имело раннюю профессиональную ориентацию на момент обучения в школе.

Планируется, что в технопарке будут обучаться не менее 800 детей