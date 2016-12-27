В Воркуте на праздники будут доступны четыре ледовых катка

27 декабря 2016 года, 20:40 | Воркута

Этой зимой в Воркуте для посетителей будут доступны четыре ледовых катка.

По информации воркутинской мэрии, три площадки появились благодаря усилиям волонтеров – по ул. Димитрова около школы №23, по б.Шерстнева около школы №39 и по ул. Комсомольской недалеко от школы №1. Еще один каток под открытым небом работает в городском парке – там доступен прокат коньков, установлена елка, праздничная иллюминация.

"Мэрия Воркуты выражает благодарность активистам под руководством Семена Мостуненко, Сергея Илларионова и Алексея Тихонова, которые последние недели занимались заливкой катков", – говорит руководитель администрации Игорь Гурьев. – Это тяжелый труд. Также благодарим за оказанную помощь ООО "Водоканал" и пожарно-спасательный гарнизон 31-ПСЧ.

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Практически ежедневной очисткой площадок от снега также занимаются волонтеры, родители детей, занимающихся хоккеем, местные жители. Помощь оказывают и образовательные учреждения.







Комиинформ
Рубрика: Общество
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