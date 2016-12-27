За сегодняшний день на дорогах Коми пострадали четыре пешехода

За 27 декабря на дорогах Коми пострадали четыре пешехода. ГИБДД зафиксировала инциденты в Сыктывкаре и Печоре. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

В 7 утра водитель 1991 года рождения, управляя "Фордом", двигался по трассе Сыктывкар — Ухта. На восьмом километре автодороги он наехал на 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали. Водитель иномарки за нарушения ПДД в течение года привлекался пять раз.

В 7:50 водитель 1987 года, управляя автомобилем "Хендай", ехал по улице Пионерской, где сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Мужчину 1950 года рождения также госпитализировали. Водителя в течение года привлекали к административной ответственности четыре раза.

Третье ДТП произошло в 8 утра в Печоре. Неустановленный водитель, управляя "Мерседесом", двигаясь по Социолистической, наехал на мальчика 2003 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель скрылся с места аварии, однако позднее машина была обнаружена. Пострадавшего доставили в больницу.

Последний инцидент зафиксирован в 10:20 в Эжвинском районе столицы Коми. Водитель 1992 года рождения, управляя "ВАЗ — 2114", сбил пешехода на проспекте Бумажников. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали.