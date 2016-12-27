В Сыктывкаре подвели итоги года 150-летия со дня рождения К. Ф. Жакова

В Финно-угорском культурном центре РФ в Сыктывкаре прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги года 150-летия со дня рождения К. Ф. Жакова.

Собравшихся поприветствовала руководитель Финно-угорского культурного центра России Татьяна Барахова. "Произведения Каллистрата Фалалеевича Жакова по праву входят в золотой фонд мирового духовного наследия", - подчеркнула Татьяна Барахова.

Главный специалист-эксперт отдела государственных языков Министерства национальной политики Республики Коми Людмила Камбалова отметила, что в год 150-летия К.Ф. Жакова прошло более ста сорока мероприятий не только в Республике Коми, но и за её пределами. "Был поддержан проект музея Сыктывдинского района по созданию сквера им. Жакова, представляющий ряд деревянных скульптур, изображающий персонажей из энографичесских материалов учёного", - рассказала Людмила Камбалова. Она добавила, что 2017 год ознаменован юбилеями Геннадия Юшкова и Владимира Тимина.

Директор Центра "Наследие" имени Питирима Сорокина Ольга Кузиванова рассказала о просветительских проектах Центра по творчеству К. Ф. Жакова.

"Весной в Сыктывкаре состоялся Международный научный симпозиум, посвящённый жизни и творчеству Каллистрата Жакова, который собрал учённых не только из России, но и из Франции, Латвии и Эстонии. Это показывает, что его творчество известно и требует дальнейших исследований".

"Каллистрат Жаков всегда ощущал себя выходцем из коми края. Он писал прежде всего для российского читателя, чтобы донести всю красоту мифологии, культуры и природы коми, среди которой живет этот народ. Самые лучшие черты коми народа были подчеркнуты в его творчестве", - рассказала Ольга Кузиванова. Также она представила научный журнал "Наследие", который был подготовлен к научному симпозиуму. Его значительная часть была посвящена К.Ф. Жакову.

По словам составителя книги "Мифы зырянского Севера" Павла Лимерова, издание сильно отличается от всего, что выпускалось ранее. Предыдущие публикации мифов Каллистрата Жакова не были систематизированы.

"Мы знаем Каллистрата Жакова как писателя, как литературоведа, литературного критика, даже как астронома. Но как мифотворца мы его практически не знаем, хотя он всю жизнь занимался тем, что творил мифы", - предварил презентацию книгу Павел Лимеров.

Издание, иллюстрации к которому создал известный художник Юрий Лисовский, рассказывает историю коми народа по версии Каллистрата Жакова от сотворения мира до конца света. Каллистрат Жаков, по словам Лимерова, создал собственную гипотезу, согласно которой территория от Балтийского моря до Уральских гор была заселена родственными народами, близкими по языку и, значит, имевшими общий эпос.

По его словам, мифология Каллистрата Жакова не аутентична, его новеллы были сочинены на основе собранных фольклорных текстов.

Участникам пресс-конференции представили новый медиапродукт- мультфильм на основе мифов народа коми "Утка чож" и "Гулень на небе". Они созданы творческой группой "Новая идея" под руководством Дмитрия Кошелева по заказу Министерства национальной политики Республики Коми и Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в рамках проекта "Мультфильмы на материале коми культуры".

Книга "Мифы зырянского Севера" выпущена тиражом в 1225 экземпляров редакцией литературно-публицистического, историко-культурологического, художественного журнала "АРТ". Большая часть книг будет отправлена в библиотеки республики, сообщает Инфоцентр "Финноугория".