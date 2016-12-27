Дмитрий Шатохин представил первые результаты своей деятельности на посту сенатора

Буквально на прошлой неделе сенатор от Коми Дмитрий Шатохин принимал в Совете Федерации журналистов из Коми. На встрече присутствовал корреспондент "Комиинформа", а также съемочная группа телеканала "Юрган".

22 декабря исполнилось ровно три месяца как экс-депутат Госсовета получил назначение в Верхнюю палату СФ. Он поделился, какие задачи перед ним поставила республика, что удалось сделать за небольшой срок, а также о том, на чем будет концентрировать усилия в будущем.

По словам молодого сенатора, основной задачей является обращение финансовых процессов, происходящих в Российской Федерации в пользу республики, постараться привлечь на территорию Коми инвестиционные проекты. Дмитрий Шатохин также говорит и о своей общественной нагрузке, необходимо максимально плотно общаться с органами местного самоуправления, общественными организациями, чтобы быть в курсе реально происходящих событий.

"Считаю, очень важно то, что мне удалось войти в комитет по бюджету и финансовым рынкам. Этот комитет является одним из ключевых. Эти три месяца в основном были посвящены принятию бюджета. Удалось нам с депутатом Госдумы от Коми Иваном Медведевым войти в трехстороннюю комиссию по межбюджетным отношениям. Любые средства, направляемые из федерального бюджета в регионы, проходят именно через эту комиссию, поэтому мы одни из первых узнаём, какие цифры будут доводиться до регионов, какие проблемы есть и как на них можно отреагировать", - заметил сенатор.

Дмитрий Шатохин отметил полтора десятка направлений, где необходимо приложить серьезные усилия для привлечения дополнительных средства.

Так, по его словам, нужны деньги на программу "Доступная среда". Совместно с профильным министром из Коми Ильей Семяшкиным Шатохин неоднократно посещал Минтруда России, смотрели возможные источники для развития этого направления. Результат есть. По "Доступной среде" финансирование для региона увеличено в два раза с 16 до 33 млн.руб.

С 56 до 61 млн.руб. увеличена поддержка федералов на решение проблемы по обеспечение жильем детей-сирот.

Удалось сдвинуть в сторону Коми вопрос по дорожной сфере. По словам Шатохина, сегодня в федеральную программу "Доступные и качественные дороги" включены только 35 регионов. В объединении с депутатами Госдумы представителям Коми удалось отстоять возможность пересмотра параметров программы во втором чтении. В частности вопрос касается включения в программу других регионов. Предварительно на эти цели выделяется 10 млрд. руб. Коми очень рассчитывает попасть в число счастливчиков, кому на эти цели будут выделены дополнительные средства.

В разговоре был затронут вопрос развития моногородов регионов. Журналисты напомнили, что не так давно г. Емва Княдпогостского района оказался среди нескольких счастливчиков, чья территория была признана территорий опережающего развития, но кроме этого статуса никаких сдвигов пока не заметно. Дмитрий Шатохин отметил, что проект оценивается в сумму порядка 300 миллионов рублей и в следующем году республика уже должна получить средства. Распределением средств займется Минэкономразвития.

Дмитрий Шатохин провел для представителей прессы небольшую экскурсию по зданию. Показал, где размещается флаг Коми, где проводятся заседание членов Совета Федерации.

Также Шатохин показал макет памятника князю Григорию Потемкину, который будет установлен в Севастополе и на который сенаторы собрали почти два миллиона рублей.

Также журналисты оценили меню и довольно приемлемые цены в сенаторском обеденном зале.

Побывали и в сувенирной лавке. Здесь как раз все по московским ценам - недёшево.