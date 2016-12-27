Планы по освоению Пижемского месторождения в Коми закреплены в соглашении между "Руститаном" и госкорпорацией "Росатом"

Планы реализации проекта по освоению Пижемского месторождения в Республике Коми закреплены в соглашении между "Руститаном" и госкорпорацией "Росатом"

Сегодня, 27 декабря 2016 года, в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации компания "РУСТИТАН" и Государственный научный центр России "ВНИИНМ" имени А.А.Бочвара при содействии Правительства Республики Коми подписали соглашение о стратегическом партнерстве по реализации инвестиционного проекта по строительству вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения и комплексном освоении титановых месторождений в Республике Коми.

"Подписание данного соглашения - первый шаг в большом сотрудничестве между компанией и научным центром по реализации указанного инвестпроекта. Сегодняшнее подписание важно для Республики Коми, которая находится в стадии возрождения, подъёма экономики. Республика Коми – богатейшая природная кладовая, и нам совсем небезразлично, кто будет работать с нашими богатствами. Со своей стороны, Правительство региона окажет максимальную организационную поддержку", - прокомментировал заместитель Председателя Правительства Республики Коми-постоянный представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации Григорий Саришвили.

Партнерство сторон направлено на социально-экономическое и промышленное развитие Республики Коми, а также на обеспечение отечественной продукцией организаций и предприятий, входящих в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Освоение проекта осуществляется в рамках государственной программы по импортозамещению в гражданских отраслях экономики и оборонно-промышленном комплексе.

Ведущий российский институт атомной отрасли в рамках реализации проекта разработает эффективные промышленные технологии для получения высокосортных товарных продуктов из сырья Пижемского месторождения, а также примет участие в проектировании и строительстве обогатительного и гидрометаллургического комбинатов на территории Республики Коми.

Для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в освоение минерально-сырьевой базы титана и кварца на территории Республики Коми будет создана рабочая группа при Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, в состав которой войдут представители Правительства Республики Коми, Госкорпорации "Росатом", компании "РУСТИТАН", а также других заинтересованных лиц, сообщает пресс-служба администрации главы РК.