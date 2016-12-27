Старшекласснику из Сыктывкара Артему Изъюрову вручили медаль МЧС России "За спасение утопающих на водах"

27 декабря 2016 года, 16:18 | Корткеросский, Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Почетную медаль МЧС России "За спасение утопающих на водах" вручил начальник Главного управления МЧС России по Коми, генерал-майор внутренней службы Александр Князев учащемуся 11-го класса эжвинской школы № 27 Артему Изъюрову. Церемония вручения награды прошла сегодня в присутствии сотрудников ведомства на торжественном собрании, посвященном Дню спасателя России.

22 июля 2016-го Артём отдыхал на берегу реки Вычегда неподалеку от села Маджа Корткеросского района. В какой-то момент старшеклассник обратил внимание на женщину, которую стремительно уносило течением. Размахивая руками, женщина периодически уходила под воду.

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Не растерявшись, Артем бросился спасать утопающую. Подплыв к тонущей женщине, у которой к тому времени иссякли силы, он схватил ее за руку и вытащил на берег, где оказал первую доврачебную помощь. Благодаря решительности старшеклассника женщина была спасена.

Геня Джавршян
Ключевые слова: награждение, ГУ МЧС РФ по Коми
Рубрика: Общество
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