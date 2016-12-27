Старшекласснику из Сыктывкара Артему Изъюрову вручили медаль МЧС России "За спасение утопающих на водах"
Почетную медаль МЧС России "За спасение утопающих на водах" вручил начальник Главного управления МЧС России по Коми, генерал-майор внутренней службы Александр Князев учащемуся 11-го класса эжвинской школы № 27 Артему Изъюрову. Церемония вручения награды прошла сегодня в присутствии сотрудников ведомства на торжественном собрании, посвященном Дню спасателя России.
22 июля 2016-го Артём отдыхал на берегу реки Вычегда неподалеку от села Маджа Корткеросского района. В какой-то момент старшеклассник обратил внимание на женщину, которую стремительно уносило течением. Размахивая руками, женщина периодически уходила под воду.
Не растерявшись, Артем бросился спасать утопающую. Подплыв к тонущей женщине, у которой к тому времени иссякли силы, он схватил ее за руку и вытащил на берег, где оказал первую доврачебную помощь. Благодаря решительности старшеклассника женщина была спасена.
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