В Коми появились первые "Почетные работники пожарной РК"

Впервые в Коми знаком "Почетный работник пожарной охраны Республики Коми" награжден ветеран службы Анатолий Иванович Задорожный. Пожарной охране он посвятил 37 лет свой службы, сейчас ведет активную общественную работу в Совете ветеранов. Награду ветерану вручил заместитель председателя Правительства Коми Константин Лазарев на торжественном собрании, посвященном Дню спасателя России.

На открытии собрания начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев А. Князев поблагодарил своих коллег и боевых товарищей за успешное выполнение поставленных перед ведомством задач. Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам службы, которые с готовностью участвуют вместе с действующими сотрудниками в патриотическом воспитании молодежи.

"Впереди у нас новогодние и рождественские праздники, чтобы они были благополучными для жителей республики, нам с вами надо находиться в строю и нести дежурство", - напутствовал он подчиненных.

С профессиональным праздником спасателей также поздравил заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев. По его словам, уходящий год выдался непростым и запомнится трагическими событиями на шахте "Северная" в Заполярье, где спасатели продемонстрировали все свои возможности и где в борьбе с последствиями аварии погибли их коллеги - горноспасатели.

"Мы много задач с вами решали — в Воркуте, Печоре, Усинске, но впереди у нас новогодние праздники, которые потребуют от нас с вами напряжения всех сил для возможного устранения последствий различных аварий, которые могут возникнуть. Правительство и Комиссия по ЧС сделала все ,что необходимо, чтобы вы могли спокойно отпраздновать новогодние праздники", - заверил К. Лазарев.

Затем заместитель председателя правительства Коми приступил к вручению наград. После Анатолия Задорожного на сцену для вручения документов о присвоении звания "Почетный работник пожарной охраны РК" вышел еще один ветеран пожарной охраны и МЧС России Владимир Лисин. Ведущая рассказала, что ветеран прослужил в пожарной охране до 66 лет, возглавлял Испытательную лабораторию Коми и долгие годы являлся хранителем часов на знаменитой городской пожарной каланче.

Знаком отличия "За безупречную службу Республике Коми" также были награждены замначальника ГУ МЧС России по Коми по антикризисному управлению Виталий Поправка и начальник 19-ой пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС Алексей Тимушев.

За многолетнюю эффективную работу дипломом главы Коми награжден коллектив 15-ой пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС по Коми.

За высокие показатели в служебной деятельности благодарностью главы Коми награждены сотрудники – "Лучшие по профессии" в 2016 году:

заместитель начальника ЦУКС (старший оперативный дежурный) Юрий Каракчиев – лучший старший оперативный дежурный Северо-Западного федерального округа в 2016 году;

старший пожарный 34-ой пожарно-спасательной части "8 отряда ФПС по Коми" Вячеслав Тычино - лучший пожарный Северо-Западного федерального округа в 2016 году;

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Койгородского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Коми Егор Попов;

начальник караула 11-ой пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС по Коми, призер межрегионального фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" Александр Тарабаев.

От лица депутатского корпуса спасателей с профессиональным праздником поздравила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева и вручила благодарственные письма от своего лица заместителю начальника Главного управления – начальнику управления гражданской защиты Николаю Семёнову и начальнику отделения надзорной деятельности и профилактической работы Сысольского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Коми Евгению Калугину.