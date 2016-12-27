В 2017-м спорта в Коми будет больше

В Республике Коми увеличивается количество физкультурных и спортивных мероприятий. Проектом Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми на 2017 году предусмотрено увеличение количества соревнований, которые планируется провести на территории региона. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил на коллегии Министерства физической культуры и спорта Республики Коми министр Николай Бережной, сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь, сказал министр, такая динамика связана с увеличением количества соревнований российского уровня различных турниров по видам спорта, которые проводятся за счет средств муниципальных образований и республиканских федераций по видам спорта.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего мероприятий Из них: 224 269 281 319 337 Чемпионаты Республики Коми 52 54 64 58 60 Первенства Республики Коми 71 80 85 92 92 Кубок Республики Коми 19 17 16 19 27 Турниры и республиканские соревнования 63 87 87 108 114 Всероссийские и международные соревнования на территории Республики Коми 19 31 29 42 44

В раздел "Массовые физкультурные мероприятия" проекта Календарного плана-2017 вошли общероссийские массовые соревнования, региональные этапы которых проводятся на территории Республики Коми и охватывают большое количество населения. Это "Мини-футбол в школу", "КЭС-баскет", "Кожаный мяч", "Лыжня России", "Кросс наций", Золотая шайба", "Российский азимут", "Оранжевый мяч", "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", "Международный день ходьбы", День самбо, Республиканский конкурс "Спортивная семья" и другие (всего 56 мероприятий).

Раздел "Комплексные спортивные мероприятия" включает в себя все республиканские Спартакиады. Это "Коми республиканская Спартакиада учащихся образовательных учреждений РК "За здоровую Рспублику Коми в 21 веке" в 2016-2017 учебном году", "Спартакиада студентов учреждений высшего профессионального образования РК на 2016-2017 учебный год", "Спартакиада среди муниципальных образований" по 1 и 2 группе, "Юношеская Спартакиада", Спартакиада инвалидов, Спартакиада ветеранов, Спартакиада народов Севера России "Заполярные игры" и другие всего 25 мероприятия.

Спартакиады, отметил министр, подразумевают проведение нескольких этапов: школьный, муниципальный, республиканский (отбор на всероссийские соревнования), и охватывают широкие слои населения республики.

Еще один раздел Календарного плана-2017 - "Участие профессиональных спортивных команд во Всероссийских соревнованиях". Команды, получающие поддержку из республиканского бюджета Республики Коми, - "Ника" (женский баскетбол), "Строитель" (мужская команда по хоккею с мячом), "Новая Генерация" (мужская команда по мини-футболу), "Ухта" (мужская команда по мини-футболу), "Арктик-Университет" (мужская команда по хоккею).

Кроме этих клубов команда УГТУ - "Планета Университет" (баскетбол) - участвует в Чемпионате ассоциации студенческого баскетбола.

В раздел "Спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди инвалидов" вошли традиционные соревнования Первенства, турниры на территории Республики Коми, Фестиваль инвалидов Республики Коми Первенства Республики Коми в зачет Спартакиады инвалидов (всего 13 мероприятий), а также выезды сборных команд на всероссийские соревнования (30 мероприятий).

Раздел "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"" подразумевает 11 мероприятий по внедрению ГТО (проходит третий этап внедрения) на территории Республики Коми. Это зимние и летние фестивали ГТО в зачет Муниципальной Спартакиады, юношеской спартакиады, Спартакиады ветеранов. А также выезды команд Республики Коми на Всероссийские фестивали ГТО.

44 мероприятия (в 2016 году - 40, в 2015 году - 29, 2014 год – 28) предусмотрены на 2017 год разделом "Международные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на территории Республики Коми".

Наиболее значимыми для региона являются:

- Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет;

- Финал Первенства России по баскетболу среди девушек 2001 г.р.;

- матч Суперкубка по хоккею с мячом;

- Финал Кубка России по лыжным гонкам;

- Чемпионаты СЗФО по видам спорта (4 спортивных мероприятия);

- Всероссийские соревнования по хоккею с мячом Северо-Западная хоккейная лига - мальчики 2003 г.р., 2004-2005 г.г.р.;

- Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет (1999-2000 г.р.) на призы ЗМС Р.П.Сметаниной.

По сравнению с 2016 годом в предстоящем году возрастет число выездных для членов спортивных сборных команд регина по видам спорта мероприятий (273, что на 42 больше, чем в 2016 году).

Всего в проекте Календарного плана на 2017 год запланировано 610 республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий по 48 видам спорта, а также выезды на всероссийские спортивные мероприятия.

Распределение мест проведения спортивных мероприятий Календарного плана 2017 года осуществлялось по следующим критериям. В первую очередь, рассматривались заявки от федерации по виду спорта (если существовала согласованность места проведения с муниципальным образованием (МО), т.е. спорных моментов не возникало). При отсутствии согласования между МО и региональной федерацией проведение мероприятия определялось в рабочем порядке.

Рассматривались приоритеты при определении места проведения следующего характера:

- сертифицированная спортивная база (вхождение во Всероссийский реестр объектов спорта);

-развитие вида спорта в данном МО;

-уровень подготовки судейского аппарата.

В разрезе муниципальных образований реализация мероприятий Календарного плана выглядит следующим образом. Самая большая доля приходится на Сыктывкар, затем идет Ухта, Воркута, Усинск, Инта, Сосногорск. Из районов в лидерах – Сыктывдинский (за счет лыжных гонок) и Усть-Вымский.

Как отметил Николай Бережной, вовлечение муниципалитетов в реализацию Календарного плана ежегодно возрастает.

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Сыктывкар 115 122 124 137 161 Ухта 22 33 33 30 41 Воркута 12 16 20 28 20 Инта 6 7 7 6 7 Усинск 5 8 11 11 14 Печора 5 8 8 9 8 Сосногорск 4 9 10 8 11 Вуктыл 1 1 3 2 3 Сыктывдинский район 29 27 23 31 35 Усть-Вымский район 7 7 8 7 6 Корткеросский район 4 3 3 5 4 Ижемский район 3 3 3 4 4 Усть-Цилемский район 3 1 1 2 2 Княжпогостский район 4 8 3 0 Усть-Куломский район 2 1 3 1 Прилузский район 1 0 0 Сысольский район 1 1 1 4 Удорский район 1 1 2 Троицко-Печорский район 1 1 1 По назначению 8 16 15 10 3

Финансирование из республиканского бюджета на реализацию Календарного плана-2017 ожидается на прежнем уровне.

"В 2017 году будет также соблюдаться следующая приоритетность финансирования мероприятий Календарного плана: чемпионаты и первенства республики в программе республиканских спартакиад, чемпионаты и первенства Республики Коми, традиционные турниры, кубки. Выезды – спартакиады, чемпионаты, первенства, рейтинговые турниры, всероссийские соревнования", - отметил министр. - В разрезе видов спорта мы руководствуемся приказом спортагентства № 01-12/255 от 14.10.2013г. "О приоритетных видах спорта в Республике Коми": олимпийские виды спорта, неолимпийские виды спорта, сурдлимпийские, паралимпийские виды спорта.

Также приоритетами в финансировании являются базовые виды спорта, утвержденные для Республики Коми Минспортом РФ. Это плавание, спортивная борьба, бокс, лыжные гонки, спорт лиц с ПОДА и спорт глухих.

Как отметил Николай Бережной, одним из вопросов, которым необходимо уделить особое внимание, является безопасность при проведении спортивных мероприятий как на республиканском, так и на муниципальном уровне.

При реализации планов ответственным организациям необходимо принимать меры по обеспечению безопасности зрителей, строго руководствуясь нормативными документами.

Обязательным, подчеркнул министр, является оформление акта готовности спортивного сооружения к проведению соревнования.

Целесообразность проведения соревнований в течение 2017 года (чемпионатов и первенств Республики Коми по видам спорта) будет находиться под контролем регионального Минспорта и зависеть от количества команд (участников) соревнований, своевременного подтверждения на участие в них, а также с учетом складывающихся обстоятельств на момент их проведения.

Поэтому, сказал министр, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Календарный план в пределах выделенного объема финансирования на данные цели.

Также Минспорта региона оставляет за собой право принимать решение о целесообразности включения в Календарный план спортивных мероприятий на основании предложений неаккредитованных региональных федераций по видам спорта.

После обсуждения доклада коллегия, в частности, постановила утвердить Календарный план-2017, при его реализации ответственным организациям принять меры к обеспечению безопасности зрителей.

Кроме того, решено определить, что к участию в чемпионатах и первенствах Республики Коми в 2017 году:

- в индивидуальных видах спорта среди взрослых и юниоров допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже второго спортивного разряда, среди юношей и девушек - не ниже второго спортивного юношеского разряда;

- в игровых видах спорта допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже второго спортивного разряда, среди юношей и девушек - не ниже третьего спортивного юношеского разряда.

Чемпионаты и первенства Республики Коми по видам спорта следует проводить при условии участия в них команд (спортсменов) не менее чем из шести (пяти - для районов) муниципальных образований Республики Коми.

При подтверждении на участие в соревнованиях команд (спортсменов) менее установленного норматива, решение о проведении соревнований принимает Министерство физической культуры и спорта Республики Коми.

Установить срок подачи подтверждений от организаций об участии команд (спортсменов) в соревнованиях не позднее, чем за семь календарных дней до их начала.

Допустить участие спортивных сборных команд Республики Коми по видам спорта различных возрастных групп во всероссийских спортивных мероприятиях, не включенных в Календарный план, за счет средств органов управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми, республиканских спортивных федераций по видам спорта, а также средств других организаций, не запрещенных действующим законодательством, согласно спискам спортивных сборных команд Республики Коми по видам спорта, согласованных с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми.

Также рекомендовано руководителям органов управления физической культурой и спортом администраций муниципальных образований Республики Коми, совместно с заинтересованным и организациями, разработать календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований на 2017 год и представить в Министерство физической культуры и спорта Республики Коми в срок до 1 марта 2017 года.

***Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми на 2017 год согласован с органами управления физической культурой и спортом администраций муниципальных образований Республики Коми, республиканскими спортивными федерациями по видам спорта, заинтересованными организациями и ведомствами.

Он направлен на дальнейшее совершенствование работы по привлечению населения к здоровому образу жизни посредством участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, создание условий для подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений Республики Коми.

Обеспечивает: соревновательную подготовку и отбор сильнейших спортсменов республики к участию в чемпионатах и первенствах СЗФО России, в чемпионатах и первенствах России, международных соревнованиях; дальнейшее развитие олимпийских (базовых и опорных) видов спорта; совершенствование физкультурно-спортивной работы; объединение усилий государственных и общественных организаций; привлечение различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; эффективное использование спортивных сооружений.