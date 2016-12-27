В 2017-м спорта в Коми будет больше
В Республике Коми увеличивается количество физкультурных и спортивных мероприятий. Проектом Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми на 2017 году предусмотрено увеличение количества соревнований, которые планируется провести на территории региона. Об этом сегодня, 27 декабря, заявил на коллегии Министерства физической культуры и спорта Республики Коми министр Николай Бережной, сообщает пресс-служба ведомства.
В первую очередь, сказал министр, такая динамика связана с увеличением количества соревнований российского уровня различных турниров по видам спорта, которые проводятся за счет средств муниципальных образований и республиканских федераций по видам спорта.
|
2013
год
|
2014
год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Всего мероприятий
Из них:
|
224
|
269
|
281
|
319
|
337
|
Чемпионаты Республики Коми
|
52
|
54
|
64
|
58
|
60
|
Первенства Республики Коми
|
71
|
80
|
85
|
92
|
92
|
Кубок Республики Коми
|
19
|
17
|
16
|
19
|
27
|
Турниры и республиканские соревнования
|
63
|
87
|
87
|
108
|
114
|
Всероссийские и международные соревнования на территории Республики Коми
|
19
|
31
|
29
|
42
|
44
В раздел "Массовые физкультурные мероприятия" проекта Календарного плана-2017 вошли общероссийские массовые соревнования, региональные этапы которых проводятся на территории Республики Коми и охватывают большое количество населения. Это "Мини-футбол в школу", "КЭС-баскет", "Кожаный мяч", "Лыжня России", "Кросс наций", Золотая шайба", "Российский азимут", "Оранжевый мяч", "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", "Международный день ходьбы", День самбо, Республиканский конкурс "Спортивная семья" и другие (всего 56 мероприятий).
Раздел "Комплексные спортивные мероприятия" включает в себя все республиканские Спартакиады. Это "Коми республиканская Спартакиада учащихся образовательных учреждений РК "За здоровую Рспублику Коми в 21 веке" в 2016-2017 учебном году", "Спартакиада студентов учреждений высшего профессионального образования РК на 2016-2017 учебный год", "Спартакиада среди муниципальных образований" по 1 и 2 группе, "Юношеская Спартакиада", Спартакиада инвалидов, Спартакиада ветеранов, Спартакиада народов Севера России "Заполярные игры" и другие всего 25 мероприятия.
Спартакиады, отметил министр, подразумевают проведение нескольких этапов: школьный, муниципальный, республиканский (отбор на всероссийские соревнования), и охватывают широкие слои населения республики.
Еще один раздел Календарного плана-2017 - "Участие профессиональных спортивных команд во Всероссийских соревнованиях". Команды, получающие поддержку из республиканского бюджета Республики Коми, - "Ника" (женский баскетбол), "Строитель" (мужская команда по хоккею с мячом), "Новая Генерация" (мужская команда по мини-футболу), "Ухта" (мужская команда по мини-футболу), "Арктик-Университет" (мужская команда по хоккею).
Кроме этих клубов команда УГТУ - "Планета Университет" (баскетбол) - участвует в Чемпионате ассоциации студенческого баскетбола.
В раздел "Спортивные мероприятия и физкультурные мероприятия среди инвалидов" вошли традиционные соревнования Первенства, турниры на территории Республики Коми, Фестиваль инвалидов Республики Коми Первенства Республики Коми в зачет Спартакиады инвалидов (всего 13 мероприятий), а также выезды сборных команд на всероссийские соревнования (30 мероприятий).
Раздел "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"" подразумевает 11 мероприятий по внедрению ГТО (проходит третий этап внедрения) на территории Республики Коми. Это зимние и летние фестивали ГТО в зачет Муниципальной Спартакиады, юношеской спартакиады, Спартакиады ветеранов. А также выезды команд Республики Коми на Всероссийские фестивали ГТО.
44 мероприятия (в 2016 году - 40, в 2015 году - 29, 2014 год – 28) предусмотрены на 2017 год разделом "Международные и всероссийские физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, проводимые на территории Республики Коми".
Наиболее значимыми для региона являются:
- Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет;
- Финал Первенства России по баскетболу среди девушек 2001 г.р.;
- матч Суперкубка по хоккею с мячом;
- Финал Кубка России по лыжным гонкам;
- Чемпионаты СЗФО по видам спорта (4 спортивных мероприятия);
- Всероссийские соревнования по хоккею с мячом Северо-Западная хоккейная лига - мальчики 2003 г.р., 2004-2005 г.г.р.;
- Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 15-16 лет (1999-2000 г.р.) на призы ЗМС Р.П.Сметаниной.
По сравнению с 2016 годом в предстоящем году возрастет число выездных для членов спортивных сборных команд регина по видам спорта мероприятий (273, что на 42 больше, чем в 2016 году).
Всего в проекте Календарного плана на 2017 год запланировано 610 республиканских и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий по 48 видам спорта, а также выезды на всероссийские спортивные мероприятия.
Распределение мест проведения спортивных мероприятий Календарного плана 2017 года осуществлялось по следующим критериям. В первую очередь, рассматривались заявки от федерации по виду спорта (если существовала согласованность места проведения с муниципальным образованием (МО), т.е. спорных моментов не возникало). При отсутствии согласования между МО и региональной федерацией проведение мероприятия определялось в рабочем порядке.
Рассматривались приоритеты при определении места проведения следующего характера:
- сертифицированная спортивная база (вхождение во Всероссийский реестр объектов спорта);
-развитие вида спорта в данном МО;
-уровень подготовки судейского аппарата.
В разрезе муниципальных образований реализация мероприятий Календарного плана выглядит следующим образом. Самая большая доля приходится на Сыктывкар, затем идет Ухта, Воркута, Усинск, Инта, Сосногорск. Из районов в лидерах – Сыктывдинский (за счет лыжных гонок) и Усть-Вымский.
Как отметил Николай Бережной, вовлечение муниципалитетов в реализацию Календарного плана ежегодно возрастает.
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
Сыктывкар
|
115
|
122
|
124
|
137
|
161
|
Ухта
|
22
|
33
|
33
|
30
|
41
|
Воркута
|
12
|
16
|
20
|
28
|
20
|
Инта
|
6
|
7
|
7
|
6
|
7
|
Усинск
|
5
|
8
|
11
|
11
|
14
|
Печора
|
5
|
8
|
8
|
9
|
8
|
Сосногорск
|
4
|
9
|
10
|
8
|
11
|
Вуктыл
|
1
|
1
|
3
|
2
|
3
|
Сыктывдинский район
|
29
|
27
|
23
|
31
|
35
|
Усть-Вымский район
|
7
|
7
|
8
|
7
|
6
|
Корткеросский район
|
4
|
3
|
3
|
5
|
4
|
Ижемский район
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
Усть-Цилемский район
|
3
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Княжпогостский район
|
4
|
8
|
3
|
0
|
Усть-Куломский район
|
2
|
1
|
3
|
1
|
Прилузский район
|
1
|
0
|
0
|
Сысольский район
|
1
|
1
|
1
|
4
|
Удорский район
|
1
|
1
|
2
|
Троицко-Печорский район
|
1
|
1
|
1
|
По назначению
|
8
|
16
|
15
|
10
|
3
Финансирование из республиканского бюджета на реализацию Календарного плана-2017 ожидается на прежнем уровне.
"В 2017 году будет также соблюдаться следующая приоритетность финансирования мероприятий Календарного плана: чемпионаты и первенства республики в программе республиканских спартакиад, чемпионаты и первенства Республики Коми, традиционные турниры, кубки. Выезды – спартакиады, чемпионаты, первенства, рейтинговые турниры, всероссийские соревнования", - отметил министр. - В разрезе видов спорта мы руководствуемся приказом спортагентства № 01-12/255 от 14.10.2013г. "О приоритетных видах спорта в Республике Коми": олимпийские виды спорта, неолимпийские виды спорта, сурдлимпийские, паралимпийские виды спорта.
Также приоритетами в финансировании являются базовые виды спорта, утвержденные для Республики Коми Минспортом РФ. Это плавание, спортивная борьба, бокс, лыжные гонки, спорт лиц с ПОДА и спорт глухих.
Как отметил Николай Бережной, одним из вопросов, которым необходимо уделить особое внимание, является безопасность при проведении спортивных мероприятий как на республиканском, так и на муниципальном уровне.
При реализации планов ответственным организациям необходимо принимать меры по обеспечению безопасности зрителей, строго руководствуясь нормативными документами.
Обязательным, подчеркнул министр, является оформление акта готовности спортивного сооружения к проведению соревнования.
Целесообразность проведения соревнований в течение 2017 года (чемпионатов и первенств Республики Коми по видам спорта) будет находиться под контролем регионального Минспорта и зависеть от количества команд (участников) соревнований, своевременного подтверждения на участие в них, а также с учетом складывающихся обстоятельств на момент их проведения.
Поэтому, сказал министр, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Календарный план в пределах выделенного объема финансирования на данные цели.
Также Минспорта региона оставляет за собой право принимать решение о целесообразности включения в Календарный план спортивных мероприятий на основании предложений неаккредитованных региональных федераций по видам спорта.
После обсуждения доклада коллегия, в частности, постановила утвердить Календарный план-2017, при его реализации ответственным организациям принять меры к обеспечению безопасности зрителей.
Кроме того, решено определить, что к участию в чемпионатах и первенствах Республики Коми в 2017 году:
- в индивидуальных видах спорта среди взрослых и юниоров допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже второго спортивного разряда, среди юношей и девушек - не ниже второго спортивного юношеского разряда;
- в игровых видах спорта допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже второго спортивного разряда, среди юношей и девушек - не ниже третьего спортивного юношеского разряда.
Чемпионаты и первенства Республики Коми по видам спорта следует проводить при условии участия в них команд (спортсменов) не менее чем из шести (пяти - для районов) муниципальных образований Республики Коми.
При подтверждении на участие в соревнованиях команд (спортсменов) менее установленного норматива, решение о проведении соревнований принимает Министерство физической культуры и спорта Республики Коми.
Установить срок подачи подтверждений от организаций об участии команд (спортсменов) в соревнованиях не позднее, чем за семь календарных дней до их начала.
Допустить участие спортивных сборных команд Республики Коми по видам спорта различных возрастных групп во всероссийских спортивных мероприятиях, не включенных в Календарный план, за счет средств органов управления физической культуры и спорта муниципальных образований Республики Коми, республиканских спортивных федераций по видам спорта, а также средств других организаций, не запрещенных действующим законодательством, согласно спискам спортивных сборных команд Республики Коми по видам спорта, согласованных с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми.
Также рекомендовано руководителям органов управления физической культурой и спортом администраций муниципальных образований Республики Коми, совместно с заинтересованным и организациями, разработать календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований на 2017 год и представить в Министерство физической культуры и спорта Республики Коми в срок до 1 марта 2017 года.
***Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми на 2017 год согласован с органами управления физической культурой и спортом администраций муниципальных образований Республики Коми, республиканскими спортивными федерациями по видам спорта, заинтересованными организациями и ведомствами.
Он направлен на дальнейшее совершенствование работы по привлечению населения к здоровому образу жизни посредством участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня, создание условий для подготовки спортивного резерва и развития спорта высших достижений Республики Коми.
Обеспечивает: соревновательную подготовку и отбор сильнейших спортсменов республики к участию в чемпионатах и первенствах СЗФО России, в чемпионатах и первенствах России, международных соревнованиях; дальнейшее развитие олимпийских (базовых и опорных) видов спорта; совершенствование физкультурно-спортивной работы; объединение усилий государственных и общественных организаций; привлечение различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; эффективное использование спортивных сооружений.
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