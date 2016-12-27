В  2017 году индексация пенсий будет проводиться в прежнем порядке

27 декабря 2016 года, 15:29 |
Фото Антона Пархачёва

В Отделении Пенсионного фонда РФ по РК рассказали, как будут выплачиваться пенсии в 2017 году.

Пресс-конференция руководителя Отделения ПФ РФ по РК Ольги Колесник прошла сегодня, 27 декабря.

Как отметила глава пенсионного ведомства, страховые пенсии неработающих пенсионеров с февраля вырастут примерно на 5,8%. Средний размер страховой пенсии в Коми составит 17034,83 руб.

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Также с 1 февраля планируется увеличить ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Увеличение составит порядка 5,8%, на размер прогнозируемой инфляции по итогам 2016 года.

Социальные пенсии с 1 апреля будут повышены на 2,6%, среднегодовой размер социальной пенсии составит 9696 рублей.

Как отметила Колесник, для тех, у кого размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимума гарантирована доплата. Сегодня такую доплату получают более 19 тысяч пенсионеров.

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В 2016 году страховые пенсии были проиндексированы в феврале на 4%. В Коми средняя величина страховой пенсии составила 16,4 тыс.руб., пенсии по старости — 16,8 тыс. руб., пенсии по инвалидности — 10,4 тыс.руб., размер социальной пенсии — 9,7 тыс.руб.

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Светлана Быковская
Ключевые слова: Пенсионный фонд, пенсии, коми
Рубрика: Экономика
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