В новогоднюю ночь в Коми будет тепло, но ветрено

27 декабря 2016 года, 14:59 |
Фото из архива "Комиинформа"

Прогноз ЦГМС по Коми обещает нулевую температуру в новогоднюю ночь.

Как рассказала "Комиинформу" начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак, теплую погоду в регионе удерживают северноатлантические циклоны: в уходящем году через территорию Коми пройдут еще два из них.

Не по сезону теплая погода будет сопровождаться обильными снегопадами и метелями, причем осадки, учитывая, что температура поднимется до нуля, пройдут в виде мокрого снега. Будет очень ветрено.

Такая погода будет характерна для всего региона. Исключение составит крайний северо-восток. Заполярье испытает на себе температурные колебания. Ожидается, что новый год Воркута встретит при двадцатиградусных морозах.

Ольга Полина
Ключевые слова: снег, Погода, Новый год
Рубрика: Погода
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:42 27.12.2016
В Коми наградили победителей конкурса "Бизнес — глазами детей"
10:04 27.12.2016
По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38
09:53 27.12.2016
Мэрия Сыктывкара призывает автовладельцев не препятствовать работе снегоуборочной техники


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus