В новогоднюю ночь в Коми будет тепло, но ветрено

Прогноз ЦГМС по Коми обещает нулевую температуру в новогоднюю ночь.

Как рассказала "Комиинформу" начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак, теплую погоду в регионе удерживают северноатлантические циклоны: в уходящем году через территорию Коми пройдут еще два из них.

Не по сезону теплая погода будет сопровождаться обильными снегопадами и метелями, причем осадки, учитывая, что температура поднимется до нуля, пройдут в виде мокрого снега. Будет очень ветрено.

Такая погода будет характерна для всего региона. Исключение составит крайний северо-восток. Заполярье испытает на себе температурные колебания. Ожидается, что новый год Воркута встретит при двадцатиградусных морозах.