Уникальный спецпродукт - дизельное топливо "ЛУКОЙЛ-Арктик", запустило в производство ООО "ЛУКОЙЛ -Ухтанефтепереработка"

Капитальный ремонт проведен на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛ -Ухтанефтепереработка". Как сообщил генеральный директор предприятия Рустем Гималетдинов, амбициозную задачу удалось реализовать, выдержав запланированный срок в 35 суток.

Деятельность завода была приостановлена на 35 суток, однако, несмотря на сложную обстановку, руководству предприятия удалось обеспечить рентабельность производства.

Помимо ремонта технологических объектов и инфраструктуры, за этот период также были реализованы еще семь инвестпроектов по повышению эффективности использования нефтяного сырья, выхода целевых продуктов и других задач.

"При подготовке к капремонту особое внимание мы уделили безопасности, поскольку на заводе в тот момент работало до 700 работников подрядных организаций и свыше 60-ти единиц спецтехники средней и тяжелой механизации, - пояснил Р. Гималетдинов. - Предпринятые нами меры позволили обеспечить полную безопасность выполнения работ и 100 процентную охрану труда всех задействованных лиц".

Капитальный ремонт и замена оборудования позволили запустить в производство ряд новых продуктов. В частности, налажено производство широкой фракции углеводородов, сжиженного газа, а также выпуск бензина и дизельного топлива под корпоративным премиальным брендом "ЭКТО".

"Кроме того, налажено производство спецпродукта, которым мы особенно гордимся — дизельного топлива "ЛУКОЙЛ -Арктик", которое сохраняет свои свойства даже в минус 50 градусов по Цельсию. Это топливо без ограничений может использоваться в суровых арктических условиях".

В 2016-ом также принято решение о проектировании строительства установки газофракационирования.

"Этот проект станет знаковым для предприятия и повысит эффективность работы, - отметил Р. Гималетдинов. - По итогам реализации проекта, мы наладим выпуск сжиженного газа в количестве 75 тысяч тонн в год. К активному строительству планируем приступить во второй половине 2017-го. Ввод в эксплуатацию установки планируется в 2019-ом".