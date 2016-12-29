"ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в 2016-м установило рекорд по глубине переработки нефти

Рекорд по глубине переработки нефти установил в 2016-ом "ЛУКОЙЛ -Ухтанефтепереработка". Как сообщил генеральный директор предприятия Рустем Гималетдинов, впервые за всю историю предприятия была достигнута рекордная глубина переработка нефти в 70,1 %.

По его словам, этот показатель демонстрирует, насколько рационально и эффективно завод перерабатывает нефть, добытую коллегами из ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". За всю историю существования завод никогда не работал столь эффективно, как сейчас.

"Ключевым событием для завода в 2016-ом стал проведенный капремонт, - отметил Р. Гималетдинов. - Мы первыми в компании "ЛУКОЙЛ" реализовали эту амбициозную задачу - перешли на четырехлетний межремонтный пробег. Следующий капремонт запланирован на 2020 год. Это означает, что в течение 4 лет мы должны обеспечить надежную, безаварийную работу каждой из нескольких тысяч единиц оборудования, имеющихся на предприятии".

Гендиректор предприятия отметил, что подготовка к капремонту началась еще в 2014 году. В ходе капремонта каждая единица оборудования была вскрыта и подвержена диагностике. Помимо стандартных способов таких как, ультрозвуковая толщинометрия и акустическая эмиссия, были применены самые передовые – магнитная память металла и вихретоковый контроль.

"При подготовке к капремонту мы составили перечень оборудования, которое нуждается в замене, - добавил Р. Гималетдинов. - К этой задаче мы также подошли рационально: при возможности меняли оборудование на более современное с улучшенными характеристиками".