Единовременную выплату в размере 5 000 рублей пенсионеры Коми получат без задержки

Пенсионеры Коми единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей получат во второй половине января без задержки.

Об этом сегодня, 27 декабря, на пресс-конференции по итогам года и планам на 2017 год сообщила руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по РК Ольга Колесник.

"Так как это отдельная выплата, то она осуществляется без привязки к дате выплаты пенсии и будет доставлена пенсионерам в срок с 13 по 28 января. Сегодня можно с уверенностью сказать, что данная выплата будет произведена без задержки", - заметила Ольга Колесник.

Ранее заявлялось, что единовременную выплату не получат военные пенсионеры. Руководитель отделения ПФ РФ по РК заверила, что это не так. Выплаты военным пенсионерам будут произведены по месту получения ими пенсии.

Эта выплата в дальнейшем не повлияет на размер начисляемой пенсии.

Единовременная выплата в 5 тыс. рублей заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 года.