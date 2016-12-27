Конкурс бардовской песни имени Лобановского из Коми вошел в реестр событий 2017 года Минкульта России

Межрегиональный конкурс бардовской песни имени Александра Лобановского из Коми впервые вошел в реестр событий 2017 года Минкульта России. Об этом "Комиинформу" сообщили в Коми ВОИ.

Как рассказала автор идеи проведения конкурса, председатель реготделения Общества Маргарита Колпащикова, первый конкурс прошел в 2012 году в Выльгорте, а с 2013-го перебазировался в столицу республики. С этого момента он проводится каждый год, чтобы выявить среди исполнителей с инвалидностью новые таланты.

"Мне очень хотелось, имея в своем кругу знакомых хороших музыкантов и исполнителей, прекрасно владеющих гитарой, чтобы в республике появился свой конкурс бардовской песни, - пояснила Маргарита Колпащикова. - Результат был хорошим. Сначала мы задействовали только людей из Коми, а затем с подачи первого председателя жюри Александра Лобановского появилась идея сделать конкурс межрегиональным, и это удалось".

В 2017-м году конкурс пройдет в пятый раз. То, что юбилейное мероприятие вошло в план федеральных событий — действительно значимо для Коми ВОИ.

"Не так много в том списке мероприятий, которые имеют отношение к людям с инвалидностью, и мне очень приятно, что мы вышли на достаточно высокий уровень. Конечно, теперь на нас возлагается и большая ответственность. Главное, надеемся, что республика нас поддержит, и конкурс станет статусным и значимым и на региональном уровне. Надеемся, что Министерство культуры Коми станет в этом плане нашим партнером".