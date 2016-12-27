За год работники противопожарной службы Коми спасли 69 участников ДТП

За 2016 год работники противопожарной службы Коми 328 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Такие цифры были озвучены на семинарских занятиях с руководящим составом противопожарной службы республики, проходящих 27-28 декабря в Сыктывкаре.

Пожарные Республики Коми в течение года многократно участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, которые происходили как на оживленных автотрассах, так и на небольших сельских дорогах. В 2016 году в ходе таких выездов на дорогах было спасено 69 человек, сообщает пресс-служба Управления противопожарной службы и гражданской защиты по Коми.

"При ДТП крайне важно своевременно и правильно оказать первую помощь, ведь это шанс для многих избежать увечий или хотя бы минимизировать их последствия. Каждый работник противопожарной службы Коми аттестован на квалификацию "Спасатель" и готов оказать помощь тому, кто оказался в беде", - подчеркнул начальник ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" Александр Сыскин.