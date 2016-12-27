В Сыктывкаре открыли мемориальную доску председателю Совета министров Коми АССР Павлу Безносову

В Сыктывкаре 27 декабря открыли мемориальную доску председателю Совета министров Коми АССР, депутату Верховного Совета СССР Павлу Безносову. Памятный знак появился на здании Дома печати по Карла Маркса, 229, где он работал с 1963 по 1972 год. Высший исполнительный орган власти региона П.Безносов возглавлял более 20-ти лет.

Как отметила на торжественной церемонии зампредседатель правительства Коми Наталья Михальченкова, сегодня действительно значимый день, особенно для тех, кто понимает роль личности в истории и процессах развития республики.

"Именно это и является сегодня поводом оценить, вспомнить, взять в качестве примера личность этого человека, - подчеркнула она. - Он сумел сформировать вокруг себя коллектив единомышленников, который позволял принимать очень важные исполнительно-распорядительные решения, работающие на развитие нашего региона".

В период работы Павла Безносова и под его руководством были открыты крупнейшие производства, такие как ЛПК, разрабатывались масштабные проекты развития дорожной сети, появлялись важные объекты социальной инфраструктуры, благодаря его деятельности и личному вкладу в столице Коми появился первый классический вуз.

"Тандем с Иваном Павловичем Морозовым был периодом, когда республика развивалась и укреплялась, и результаты, которыми мы пользуемся сегодня — это, конечно, заслуга непосредственно профессионалов, руководивших республикой. Склоняем головы и благодарим этих людей за то, что сегодня мы имеем именно этот, а не какой-то другой регион", - заключила Н.Михальченкова.

На открытии мемориальной доски присутствовал сын Павла Безносова — Александр, который, в свою очередь, рассказал, чем запомнился ему отец.

"При всей своей занятости — а он постоянно ездил по республике и по неделям "пропадал" в Москве, "выбивая" фонды и лимиты — он всегда находил время для нас, когда мы были маленькими, - рассказал А.Безносов. - Он был заядлым грибником, а когда начался дачный "бум", дача стала его вторым домом. Крестьянская жилка у него сохранилась на всю жизнь, и чаяния простого коми народа он всегда ощущал на себе".

Зампредседателю Госсовета Коми Валентине Жиделевой запомнилась работа в тандеме Павла Безносова и Зосимы Панева, возглавлявшего тогда Верховный совет Коми АССР.

"Многие помнят, как они радовались тому, что будет строиться Сыктывкарский ЛПК, как вместе они "пробивали" открытие Сыктывкарского государственного университета, - напомнила она. - Все, что было связано с открытием Театра оперы и балета — это тоже отдельная уникальная история. Низкий поклон их семьям, публиковавшим книги после смерти этих замечательных людей. В ваших воспоминаниях сегодня — история Коми".

Церемония открытия памятного знака традиционно завершилась возложением цветов.