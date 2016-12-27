В Сыктывкаре определены лучшие управляющие компании.

В рамках конкурса по оценке эффективности работы организаций, управляющих многоквартирными домами на территории столицы Коми, который проходил в период с 11 января по 10 декабря 2016 годы, комиссия определила победителей.

Работа управляющих компаний оценивалась по нескольким показателям. Учитывалось не только качество содержания общего имущества и придомовой территории, но и внешнее благоустройство здания и дворов, подготовка к отопительному сезону и санитарное содержание мест общего пользования.

По итогам конкурса в номинации "Лучшая организация по управлению многоквартирными домами с жилищным фондом не менее 20 домов, этажность которых не более 4 этажей" признаны следующие победители:

- первое место - ООО "СЖКХ-Орбита" (41,6 баллов),

- второе место - ЭМУП "Жилкомхоз" (41,1 баллов),

- третье место - ООО "УК "Октябрьская" (38,5 баллов).

В номинации "Лучшая организация по управлению многоквартирными домами с жилищным фондом не менее 30 деревянных домов" первого места удостоено ООО "Наш дом" (38,8 баллов), второго - ООО "УК КРИУ" (29,5 баллов) и третье место заняло ООО "УК РЭКОН" (28 баллов).

Напомним, занявшая первое место управляющая компания получит мини-трактор стоимостью 500 тыс. рублей, второе место — снегоуборщик и несколько бензокосилок общей стоимостью около 300 тыс., за третье место предусмотрены бензопилы за 150 тыс. рублей.



С протоколом решения конкурсной комиссии можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар".