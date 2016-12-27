В Сыктывкаре определены лучшие управляющие компании
В Сыктывкаре определены лучшие управляющие компании.
В рамках конкурса по оценке эффективности работы организаций, управляющих многоквартирными домами на территории столицы Коми, который проходил в период с 11 января по 10 декабря 2016 годы, комиссия определила победителей.
Работа управляющих компаний оценивалась по нескольким показателям. Учитывалось не только качество содержания общего имущества и придомовой территории, но и внешнее благоустройство здания и дворов, подготовка к отопительному сезону и санитарное содержание мест общего пользования.
По итогам конкурса в номинации "Лучшая организация по управлению многоквартирными домами с жилищным фондом не менее 20 домов, этажность которых не более 4 этажей" признаны следующие победители:
- первое место - ООО "СЖКХ-Орбита" (41,6 баллов),
- второе место - ЭМУП "Жилкомхоз" (41,1 баллов),
- третье место - ООО "УК "Октябрьская" (38,5 баллов).
В номинации "Лучшая организация по управлению многоквартирными домами с жилищным фондом не менее 30 деревянных домов" первого места удостоено ООО "Наш дом" (38,8 баллов), второго - ООО "УК КРИУ" (29,5 баллов) и третье место заняло ООО "УК РЭКОН" (28 баллов).
Напомним, занявшая первое место управляющая компания получит мини-трактор стоимостью 500 тыс. рублей, второе место — снегоуборщик и несколько бензокосилок общей стоимостью около 300 тыс., за третье место предусмотрены бензопилы за 150 тыс. рублей.
С протоколом решения конкурсной комиссии можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО ГО "Сыктывкар".
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Комментарии (4)
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кэт27.12.2016 (12:17)ук рэкон ещё что-то выиграла?!
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Меня зовут27.12.2016 (12:17)Худшую назовите
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Жилец27.12.2016 (12:56)Да Кто на дне?
Теплокомфортный поди)
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Меня зовут27.12.2016 (12:30)как это ООО "УК "Октябрьская", могла занять третье место??? Относимся к ней уже много лет, живем в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме. Полное безобразие. Крыши не чистят, сосульки до земли висят света божьего не видно в окно, я уже не говорю о том, что двор мы сами и от снега и от травы сами чистим. Мыши повсюду...сами отраву покупаем...При том, что все это прописано в кол. договор и ООО "УК "Октябрьская" должна это делать сама. Не считая того, что прописано в договоре и в принципе нет в нашем доме. Например замена лампочек в подъезде, которых у нас нет, т.к. у каждого индивидуальный вход. И так далее и так далее.. Не говоря о хамстве, с которым они общаются с нами, если к ним за чем-то обращаешься!!!!
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