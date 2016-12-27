В Коми за 10 месяцев в ДТП погиб 91 человек

В Коми за 10 месяцев 2016-го в ДТП погиб 91 человек, что на 20 меньше, чем за аналогичный период в 2015-ом. Об этом на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

По его словам, количество детей, погибших в ДТП, также снизилось. В 2014-2015-м 12 детей становились жертвами происшествий на дорогах, в этом году — 5. Люди погибали на месте аварий не по медицинским причинам.

"Майским указом президента РФ № 598 установлен средний по России индикатор смертности на дорогах — 11,6 на 100 тысяч населения, - рассказал министр. - В Коми он составляет 10,6".

Руководитель ведомства добавил, что в Коми 32 медучреждения оказывают скорую медицинскую помощь. Выезды осуществляют 96 бригад, укомплектованность службы "скорой помощи" - 82 процента. За 9 месяцев бригадами осуществлено 912 выездов к месту ДТП, медикам удалось прибыть к месту аварии до 20 минут в 88,3 процентах случаев.

В 2016-м ведомству удалось пополнить автопарк карет "скорой помощи". 19 машин поступило в республику за счет средств федерального бюджета. 9 уже переданы в муниципалитеты, остальные 10 ожидают отправки.

В рамках соглашения о сотрудничестве с ПАО "Лукойл" в 2017-ом ожидается поставка еще 8 машин "скорой помощи" класса "B".