Сыктывкарские библиотеки будут работать в дни новогодних каникул, сообщает пресс-служба мэрии.

Городская центральная и городская детская библиотеки будут работать 4 и 8 января. Взрослых посетителей будут ждать с 11:00 до 18:00 час. (ул. Ленина, 78), юных читателей – с 10:00 до 17:00 час. (ул. Коммунистическая, 69).

"К нам поступают звонки с просьбой не закрывать библиотеки на новогодние праздники. Стараемся прислушиваться к мнению горожан, и в этом году в новогодние праздничные дни любители чтения и все желающие смогут прийти, взять книги, журналы, газеты. Надеемся быть полезными и студентам, которым также необходима литература для подготовки к экзаменам и зачётам", - прокомментировал начальник управления культуры Сыктывкара Олег Елфимов.



В дни рождественских каникул будут работать и республиканские Национальная и Юношеская библиотеки, которые будут готовы принять посетителей 5 и 6 января (первая – с 10:00 до 17:00 час., вторая – с 11:00 до 18:00 час.).

Национальная детская библиотека имени Маршака готова принять детей в с 10-ти до 17-ти 4 и 5 января.