Сыктывкарские библиотеки будут работать в дни новогодних каникул

28 декабря 2016 года, 11:54 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Сыктывкарские библиотеки будут работать в дни новогодних каникул, сообщает пресс-служба мэрии.

Городская центральная и городская детская библиотеки будут работать 4 и 8 января. Взрослых посетителей будут ждать с 11:00 до 18:00 час. (ул. Ленина, 78), юных читателей – с 10:00 до 17:00 час. (ул. Коммунистическая, 69).

"К нам поступают звонки с просьбой не закрывать библиотеки на новогодние праздники. Стараемся прислушиваться к мнению горожан, и в этом году в новогодние праздничные дни любители чтения и все желающие смогут прийти, взять книги, журналы, газеты. Надеемся быть полезными и студентам, которым также необходима литература для подготовки к экзаменам и зачётам", - прокомментировал начальник управления культуры Сыктывкара Олег Елфимов.

В дни рождественских каникул будут работать и республиканские Национальная и Юношеская библиотеки, которые будут готовы принять посетителей 5 и 6 января (первая – с 10:00 до 17:00 час., вторая – с 11:00 до 18:00 час.).

Национальная детская библиотека имени Маршака готова принять детей в с 10-ти до 17-ти 4 и 5 января.

Комиинформ
Ключевые слова: каникулы, библиотека
Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:25 28.12.2016
На портал "Активный регион" поступил сигнал об опасном башенном кране на строительной площадке Сыктывкара
09:11 28.12.2016
Оштрафован руководитель администрации Печорского района
08:08 28.12.2016
Только каждый пятый россиян ждет годовое вознаграждение


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus