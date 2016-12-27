Вчера в смертельном ДТП под Сыктывкаром серьезно травмировалась еще одна женщина

27 декабря 2016 года, 10:40 | Сыктывдинский
Фото УГИБДД МВД по Коми

В ДТП под Сыктывкаром, которое произошло утром 26 декабря, серьезно травмировалась еще одна женщина. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

Напомним, смертельное ДТП произошло вчера на 24 километре трассы Сыктывкар — Ухта в Сыктывдинском районе. Водитель 1977 года рождения, совершая маневр обгона на личном "Фиат", сбил пешехода. Женщина 1974 года рождения погибла на месте.

Как уточнили в ГИБДД, пешеход переходила дорогу по нерегулируемому переходу вместе с еще одной женщиной — 1984 года рождения.

После того, как произошла трагедия, вторая женщина выбежала на проезжую часть и попала под КамАЗ, который ехал навстречу. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, тупой травмой живота и переломом бедра.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, трагедия, пешеход, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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