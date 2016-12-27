В Коми наградили победителей конкурса "Бизнес — глазами детей"

В Сыктывкаре прошла церемония награждения участников республиканского конкурса "Бизнес — глазами детей", организованного Сыктывкарским центром предпринимательства и инноваций.

Конкурс проводился по трем возрастным номинациям: "Лучшая детская бизнес-идея школьников 1 - 4 классов", "Лучшая детская бизнес-идея школьников 5 - 8 классов", "Лучшая детская бизнес-идея школьников 9 - 11 классов".

Предпочтение жюри конкурса отдавало бизнес-идеям в следующих приоритетных для экономики Республики Коми направлениях: товаропроизводственная сфера, в том числе производство и переработка продукции; сфера услуг, в том числе бытовое обслуживание населения; образовательная инновационная деятельность; жилищно-коммунальная сфера; развитие внутреннего туризма; развитие народных художественных промыслов; экология, в том числе утилизация отходов и др.

Всего в конкурсе приняли участие 95 человек.

Поздравить победителей и участников конкурса на сцену актового зала городской мэрии вышел и.о. руководителя администрации Сыктывкара Владимир Голдин. Он пожелал юным предпринимателям, чтобы их идеи в будущем воплотились в жизнь, а также выразил уверенность, что благодаря таким активным сегодня детям, через 20 лет Россия станет процветающей страной.

Много приятных слов участникам конкурса сказала руководитель центра Ольга Муллаянова, которая подчеркнула, что если бизнес-идея интересная, то могут появиться люди, которые смогут воплотить ее в жизнь уже сегодня.

По словам руководителя регионального отделения "Деловая Россия" Сергея Артеева, детские идеи оказались прогрессивнее, чем взрослые.

Одним из ярких моментов церемонии стал видеоролик, где дети говорят о том, как они понимают, что такое бизнес, налоги, кто такие предприниматели. Опрос проводился в детском доме №1 Сыктывкара. Большинство детей высказывали точку зрения, что бизнес связан с производством какого-либо продукта, в данном случае дети говорили о вязании, декупаже, квиллинге и т. д. Предпринимателями дети называли людей, которые продают вещи и могут открыть магазин.

Наконец, пришло время подводить итоги и награждать победителей. В номинации среди начальных классов свои работы представили 40 участников. В результате, первое место заняли ухтинцы Поликсения и Игнатий Юрченко, представившие бизнес-проект детского кафе "Зарядка для ума". Второе место в этой номинации занял бизнес-проект "Фермерское хозяйство" Анны Чикариной (с.Няшабож Ижемского района), третье место — поделка "Ферма" Максима Коковкина (Сыктывдинский район, с Пажга.).

В номинации среди 5-8 классов все призы достались воспитанникам детского дома №1 (Сыктывкар). Победу одержала Анастасия Филиппова, представившая на конкурс поделку и бизнес-идею по развитию внутреннего туризма "Отель 100 звезд". Анастасия также была признана победителем всего конкурса, набрав наибольшее количество баллов.

Второе место в этой номинации заняли Алиса Лифантьева и Арина Гуляева с проектом "Кружок декоративно-прикладного творчества", третье место — Ксения Есева и Анастасия Бейдман с проектом "Производство сувенирной продукции "Вязаная кукла".

В номинации среди 9-11 классов на пьедестал почеты вышли сыктывкарцы. Первое место жюри присудило Симеону Попову за бизнес-проект "Гид по Республике Коми", второе место — Софье Бураковой за проект "Клуб для пожилых людей "Золотая осень", третье место — Александру Гудерину за презентацию на бумаге "Создание отапливаемых остановок".