Подготовку спортрезерва и сборных команд Коми возложили на вновь созданный Координационный совет при Минспорте Коми

27 декабря 2016 года, 11:03 | Сыктывдинский, Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Координационный совет по подготовке спортивного резерва и спортивных сборных команд Республики Коми создан при Министерстве физкультуры и спорта региона.

Решение об этом принято сегодня на коллегии ведомства, которая проходит в эти минуты в Центре спортивной подготовке сборных команд Коми в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

В ходе рассмотрения вопроса о модернизации системы подготовки спортсменов в республике Коллегия Минспорта пришла к выводу о необходимости создании Координационного Совета. На Совет будут возложены функции по организации, контролю и оценке подготовки спортрезерва и сборных.

Ведомству также предстоит разработать проект постановления правительства Коми, в котором будет утвержден порядок медицинского и медико-биологического сопровождения сборных.

Геня Джавршян
Ключевые слова: подготовка сборных команд Коми, Минспорт
Рубрика: Спорт
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