По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38
27 декабря 2016 года, 10:13 | Сыктывкар
По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38.
Как сообщает сыктывкарская мэрия, с 27 декабря 2016 года в вечернее и утреннее время по маршруту № 38 "ул. Карла Маркса (рынок) - Дырнос-3" в будние дни введены дополнительные рейсы в связи с пожеланиями горожан.
Комиинформ
Ключевые слова: автобусы
Рубрика: Общество
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