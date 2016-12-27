По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, с 27 декабря 2016 года в вечернее и утреннее время по маршруту № 38 "ул. Карла Маркса (рынок) - Дырнос-3" в будние дни введены дополнительные рейсы в связи с пожеланиями горожан.