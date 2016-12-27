По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38

27 декабря 2016 года, 10:13 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, с 27 декабря 2016 года в вечернее и утреннее время по маршруту № 38 "ул. Карла Маркса (рынок) - Дырнос-3" в будние дни введены дополнительные рейсы в связи с пожеланиями горожан.

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Комиинформ
Ключевые слова: автобусы
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    димон
    27.12.2016 (10:36)
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    Как этот сарай на колесах, что на фото, еще ездит? По столице, живущей в режиме Возрождения.

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