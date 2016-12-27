Мэрия Сыктывкара призывает автовладельцев не препятствовать работе снегоуборочной техники

Сотрудники МКП "Дорожное хозяйство", управления ЖКХ городской администрации и отдела ГИБДД УМВД России по Сыктывкару продолжают кампанию по эвакуации мешающих уборке снега автомобилей, оставленных в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков "Стоянка запрещена" и дополнительных информационных табличек "Время действия" и "Работает эвакуатор", сообщает пресс-служба сыктывкарской мэрии.

Утром и днем снегоуборочная техника убирает снег непосредственно на проезжей части и осуществляет ее подсыпку песчано-соляной смесью. После 20:00 выходит тяжелая техника, задача которой повторно снять с дорог накат [слой снега, уплотненного колесами автотранспорта], расширить проезжую часть за счёт грейдеровки и вывоза снега с обочин. Проведению этих работ препятствует припаркованный вопреки запрещающим знакам автотранспорт на обочинах улиц и дорог.

По словам директора МКП "Дорожное хозяйство" Василия Лазуренко, за одни сутки вывозится около 1200 кубометров снега, каждый водитель КамАЗа выполняет 10-11 рейсов в смену.

"Тормозят работу автолюбители, которые оставляют транспортные средства на обочине, зачастую под запрещающими знаками, и мешают нормальной работе снегоуборочной техники. На широких улицах убирать и грузить снег удается относительно беспрепятственно. Самые проблемные улицы - Первомайская, Интернациональная, Ленина, Лыткина, Пушкина, Гаражная, Маркова, Старовского и другие узкие улицы, где габаритной технике работать сложно, да ещё мешают припаркованные автомобили. Впереди ожидаются снегопады, поэтому просим автовладельцев строго соблюдать дорожные знаки и не препятствовать работе снегоуборочной техники", - отметил В. Лазуренко.



По информации сотрудников ГИБДД, нарушение требований дорожных знаков "Стоянка запрещена" влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуацию автотранспорта с размещением его на специализированной платной стоянке.