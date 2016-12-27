В Сыктывкаре полицейские раскрыли кражу денег из монетоприемника развлекательного аппарата "Хватай-ка"

27 декабря 2016 года, 10:25 | Сыктывкар

В Сыктывкаре сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из монетоприемника торгово-развлекательного аппарата "Хватай-ка"

В дежурную часть УМВД России по Сыктывкару поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что один из аппаратов с игрушками, находящийся в фойе торгового центра, поврежден, и из него пропали деньги в сумме порядка 5 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, после изучения которой было установлено, что неизвестный мужчина подошел к аппарату и начал играть. Однако после неудачной попытки выиграть игрушку он несколько раз ударил ногой по аппарату, а затем сломал монетоприемник и забрал имеющиеся там деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность мужчины была установлена. Им оказался 47-летний сыктывкарец, который недавно вернулся с вахты. Вскоре злоумышленник был задержан. Оказалось, что злоумышленник совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Помимо уголовной ответственности, злоумышленнику предстоит возместить индивидуальному предпринимателю стоимость ремонта поврежденного торгово-развлекательного аппарата.

Комиинформ
Ключевые слова: преступность, МВД по Коми
Рубрика: Происшествия
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