Спасенному на пожаре в Печорском районе не смогли сохранить жизнь

Вчера, 26 декабря, в Печорском районе произошел пожар.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, в 13.39 в пожарно-спасательную службу Печорского района поступило сообщение о пожаре в трехквартирном деревянном доме по улице Станционная в поселке Каджером. Незамедлительно на место вызова прибыли подразделения отдельного поста 95 пожарно-спасательной части, добровольные пожарные поселка Каджером.

По прибытию пожарных расчетов дом был охвачен открытым пламенем на всей площади.

До прибытия пожарных подразделений местным населением был спасен мужчина 1957 года рождения, который впоследствии скончался. Пожар был полностью ликвидирован в 21.13 на площади 210 м². По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

В тушении пожара было задействовано четыре человека личного состава федеральной противопожарной службы, шесть человек добровольной пожарной команды п. Каджером, три единицы пожарной техники.