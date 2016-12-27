Спасенному на пожаре в Печорском районе не смогли сохранить жизнь

27 декабря 2016 года, 9:38 | Печорский
Фото из архива "Комиинформа"

Вчера, 26 декабря, в Печорском районе произошел пожар.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-служба ГУ МЧС России по Коми, в 13.39 в пожарно-спасательную службу Печорского района поступило сообщение о пожаре в трехквартирном деревянном доме по улице Станционная в поселке Каджером. Незамедлительно на место вызова прибыли подразделения отдельного поста 95 пожарно-спасательной части, добровольные пожарные поселка Каджером.

По прибытию пожарных расчетов дом был охвачен открытым пламенем на всей площади.

До прибытия пожарных подразделений местным населением был спасен мужчина 1957 года рождения, который впоследствии скончался. Пожар был полностью ликвидирован в 21.13 на площади 210 м². По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи.

В тушении пожара было задействовано четыре человека личного состава федеральной противопожарной службы, шесть человек добровольной пожарной команды п. Каджером, три единицы пожарной техники.

Комиинформ
Ключевые слова: пожар, смерть
Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:28 26.12.2016
Автопарк пожарной охраны Коми пополнился семью новыми пожарными автомобилями
14:54 24.12.2016
Энергетики обещают восстановить электроснабжение в Сыктывкаре в течение часа
00:26 24.12.2016
Развитие единых дежурных диспетчерских служб в районах Коми оценили на "неудовлетворительно"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

10:42
Вчера в смертельном ДТП под Сыктывкаром серьезно травмировалась еще одна женщина
10:08
Подготовку спортрезерва и сборных команд Коми возложили на вновь созданный Координационный совет при Минспорте Коми
10:04
По просьбе жителей Сыктывкара введены дополнительные рейсы автобуса по маршруту №38
09:53
Мэрия Сыктывкара призывает автовладельцев не препятствовать работе снегоуборочной техники
09:47
В Сыктывкаре полицейские раскрыли кражу денег из монетоприемника развлекательного аппарата "Хватай-ка"

Нужна помощь
Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus