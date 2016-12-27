Заболеваемость ОРВИ в Коми возросла на 25,8%

За прошедшую неделю - с 19 по 25 декабря - за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 16 778 чел., в том числе детей - 10 759. Заболеваемость по республике в целом, по сравнению с предыдущей неделей, возросла на 25,8% и находится выше эпидемического порога.

Превышение эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ имеет место в 14-ти административных территориях. Среди заболевших – 64,1% составляют дети в возрасте до 14 лет, 35,9% - взрослое население.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", в материалах от больных определяются вирусы гриппа А(H3N2).

В 10 муниципальных образованиях проводилось приостановление учебного и воспитательного процесса: полностью приостановлен учебный процесс в восьми школах (Сыктывкар, Сыктывдинский, Сысольский, Княжпогостский районы), частично в 154 классах 28 СОШ, полностью в трех детских садах (Печора, Усть-Куломский, Усть-Цилемский районы), в 30 группах 20 детских образовательных учреждениях.

С учетом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целях снижения интенсивности циркуляции респираторных вирусов администрациями 11 муниципальных образований было рекомендовано введение приложения № 2 "Планов защиты населения от гриппа и ОРВИ" (ограничительные мероприятия на период эпидемии), которые введены постановлениями и распоряжениями глав муниципальных образований, а также решениями санитарно-противоэпидемических комиссий на муниципальном уровне.

Приказами управлений образования муниципальных образований, руководителями образовательных учреждений принимаются решения о приостановлении учебного процесса при отсутствии 20% в классе (группе), либо в целом по учреждению (на основании ежедневного мониторинга за заболеваемостью ОРВИ и гриппом среди детей).

Все вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем — при кашле и чихании, с каплями слюны. При кашле и чихании больного человека микроскопические капли, содержащие вирус, распространяются в воздухе и затем оседают на поверхностях окружающих предметов, откуда с частицами пыли могут попасть в верхние дыхательные пути окружающих людей.

Каждый из нас в силах снизить риск заболевания и распространения ОРВИ и гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила – мыть руки с мылом или антибактериальным средством, регулярно проветривать помещения, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, при кашле и чихании использовать одноразовые бумажные платочки, вести здоровый образ жизни. В период эпидемического подъема заболеваемости по возможности следует избегать многолюдных мест, носить гигиеническую маску для снижения риска инфицирования.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу, вызвав врача на дом, поскольку вовремя начатое лечение (выполнение рекомендаций врача, обильное питье, постельный режим и др.) существенно снижает риск развития осложнений.